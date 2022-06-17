تراجع أسواق الأسهم المحلية.. والسيولة 1.9 مليار درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

تراجعت أسواق الأسهم المحلية في ختام تداولات جلسة أمس، بضغط نزول القطاعات القيادية. وهبط مؤشر سوق دبي بنسبة 1.6% مع هبوط أسهم قطاعات العقار والاستثمار والبنوك والنقل. كما نزل مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1% ليغلق عند 9444 نقطة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.9 مليار درهم، منها 1.5 مليار درهم بأبوظبي، و390 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على نحو 372 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 145 مليون سهم في دبي، ونحو 227 مليون سهم بأبوظبي، عبر تنفيذ 17078 صفقة.

سوق دبي

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.6% ليغلق عند 3280 نقطة بضغط نزول أسهم قطاع العقار 1.5% مع تراجع «ديار» 6% و«إعمار العقارية» 1.3% و«الاتحاد العقارية» 1.6% و«إعمار للتطوير» 1%. كما تراجع قطاع الاستثمار 2.6% مع انخفاض «سوق دبي المالي»4.7% و«شعاع كابيتال» 1% و«دبي للاستثمار» 1.8%. ونزل قطاع البنوك بنسبة 1.9% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.7% و«دبي الإسلامي» 3.6%. كما هبط قطاع النقل 2% مع نزول «العربية للطيران» 1.4% و«أرامكس» 3.5% و«الخليج للملاحة» 2.7%. وتراجعت أسهم قطاعات الخدمات 0.2%، الاتصالات 1% والمرافق العامة 1%. كما هبط سهم «ديوا» %، بينما صعدت أسهم قطاعي السلع 13% والتأمين 0.5%.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط في سوق دبي مستقطباً نحو 92 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بنحو 75 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» 55 مليوناً. وكان سهم «دبي للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.4%.

سوق أبوظبي

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1% ليغلق عند 9444 نقطة. وفي قطاع العقار هبط «الدار» 1.8% و«رأس الخيمة العقارية» 4.4%. وفي القطاع المالي والبنوك تراجع «العالمية القابضة» 0.3% و«أبوظبي التجاري» 1.8% و«أبوظبي الأول» 0.9%، بينما صعد «أبوظبي الإسلامي» 0.5%، وتراجع سهم «بروج» 0.9%. وفي قطاع الطاقة، هبط سهم «أدنوك للتوزيع» 0.2%، بينما صعد «أدنوك للحفر» 0.6%. وفي قطاع الاتصالات، نزل سهم «اتصالات» 2.4% و«الياه سات» 0.4%.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي جاذباً 338 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 219 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي» 117 مليوناً، فيما كان سهم «الفجيرة لصناعات البناء» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز