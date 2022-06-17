المعاملات العقارية بدبي في مايو الأعلى في 10 سنوات

المصدر: دبي - البيان

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أظهر «مؤشر»، وهو المؤشر الرسمي لأداء المبيعات والإيجارات في دبي والذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع بروبرتي فايندر، بأن سوق العقارات بدبي شهد أعلى عدد للمعاملات العقارية تم تسجيلها في شهر مايو منذ أكثر من 10 أعوام، بإجمالي نحو 6,652 معاملة بيع عقارية في شهر مايو 2022. وتم تسجيل ارتفاع كبير في عدد صفقات البيع بنسبة 51.60% ونحو 66.14% ارتفاعاً في قيمة صفقات البيع، مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وتم اعتماد 2012 باعتبارها سنة الأساس ويناير شهر الأساس، مع اعتماد الربع الأول من 2012 أساساً للمقارنة في المؤشر الذي يصدر 4 مرات سنوياً.



استمرار الأداء الإيجابي



وتؤكد بيانات مؤشر لشهر مايو الضوء استمرار الأداء الإيجابي الذي يحققه قطاع العقارات في دبي خلال عام 2022، إذ يستمر ارتفاع العدد الإجمالي لمعاملات البيع العقارية ليتخطى متوسط المعاملات لشهري لعام 2021، بينما يُظهر مؤشر أسعار البيع العام نمواً قوياً منذ يونيو 2020.



السوق الثانوية



وتواصل المبايعات العقارية في السوق الثانوية هيمنتها على معاملات سوق العقارات بتحقيقها نمواً مستقراً شهد تسجيل أكبر عدد معاملات عقارية بنسبة 58.55% ونمو في قيمتها بنحو 66.29%، وفيما يتعلق بالشقق السكنية فقد استحوذت على نحو 82.34% من إجمالي المعاملات، في حين مثلت الفلل ومنازل التاون هاوس نحو 17.66%.



5 أشهر



وسجلت معاملات البيع العقارية أداءً سنوياً استثنائياً من حيث عدد المعاملات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث شهدت تسجيل نحو 34,126 معاملة عقارية، مقارنة بنحو 20,713 معاملة في الفترة ذاتها في عام 2021، مما يعكس نمواً كبيراً بنسبة 64.76% على أساس سنوي.



كما بلغ إجمالي عقود الإيجار المسجلة في شهر مايو نحو 35,327 عقداً، 59.6% منها عقود جديدة و40.4% عقود مجددة، لتمثل العقود السنوية نحو 80.9% لتمثل غير السنوية نحو 19.1%. وبلغت نسبة عقود إيجار العقارات السكنية حوالي 73.8% من إجمالي العقود، بينما سُجلت 25.3% من عقود إيجار لعقارات تجارية.



وارتفع إجمالي عقود الإيجار بنسبة 2.1% في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنةً مع الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بنمو العقود المجددة بنحو 4.4% مقارنةً بالأشهر الخمسة الأولى من عام 2021. كما ارتفعت عقود الإيجار السنوية بنسبة 11.5%، بينما ارتفعت عقود إيجار العقارات التجارية 8.47% مقارنةً مع الأشهر الخمسة الأولى 2021.



الطلب السكني



وكشفت بروبرتي فايندر عن أنّ المناطق الأكثر طلباً في عمليات البحث على صعيد مبيعات الشقق في مايو كانت مرسى دبي ووسط مدينة دبي ونخلة جميرا والخليج التجاري ودائرة قرية جميرا ومساكن شاطئ جميرا. وكانت أكثر مجتمعات الفلل /‏‏ منازل التاون هاوس طلباً في عمليات البحث على صعيد المبيعات هي المرابع العربية 2 ودبي هيلز استيت، تليها المرابع العربية 3 ونخلة جميرا وداماك هيلز (أكويا باي داماك) والينابيع. وكانت مرسى دبي الأكثر طلباً في عمليات البحث على صعيد إيجارات الشقق.

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