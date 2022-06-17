زيادة عدد النساء بمجالس إدارة شركات الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أدت الجهود الحثيثة، التي تبذلها دولة الإمارات في سعيها المستمر نحو تحسين التنوع بين الجنسين إلى زيادة عدد المناصب، التي تشغلها النساء في مجالس الإدارة لهذا العام إلى 8.9%، لتسجل بذلك ارتفاعاً بنسبة 3.5 % بالمقارنة مع عام 2020، وذلك وفقاً لبحث أجرته مؤسسة أرورا 50 الاجتماعية، وهي مؤسسة تعمل على تحقيق التكافؤ بين الجنسين في مجالس إدارة دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

وكشفت المعلومات الواردة عن هذا التقرير، الذي جاء برعاية شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك تحت عنوان «وظائف غير تنفيذية في مجالس الإدارة في الإمارات: طريق إلى التوازن بين الجنسين» أن 77 من أصل 868 مقعداً في مجالس الإدارة في 115 شركة مدرجة في سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية تشغلها نساء في الوقت الحالي. وارتفعت نسبة المناصب التي تشغلها النساء في مجالس الإدارة عقب اتخاذ هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع لمجموعة من الإجراءات في العام الماضي، تحدد فيها حصة تمثيل المرأة، وتُلزم بها جميع الشركات المدرجة في الإمارات بتعيين امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارتها. وقالت ديانا وايلد، الشريك المؤسس لـ«أرورا 50»: نأمل أن يساعد هذا التقرير النساء في المنطقة على تحقيق طموحهن في الوصول إلى القمة في حياتهن المهنية.

وقالت الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: اليوم يوجد امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارة 59.1 % من الشركات المدرجة، وتمثل النساء اللواتي يشغلن مقاعد بمجالس إدارة الشركات المدرجة نسبة 8.9%، ومن الواضح أن المتطلبات التنظيمية التي حددتها الهيئة قبل عام، والتي تقضي بوجود امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارة الشركات المدرجة، قد أظهرت آثارها الإيجابية، كما حدث في البلدان الأخرى التي حددت متطلبات تنظيمية مماثلة، إذ إن دولاً كالنرويج وفرنسا والتي تعتبر في طليعة البلدان التي تشغل فيها النساء مناصب في مجالس إدارة الشركات، كانت قد حددت نسبة المقاعد النسائية بـ 40% واستطاعت تحقيق النجاح بتجاوز هذا الهدف خلال العقدين الماضيين.

وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال، ورئيسة لجنة أدنوك للتوازن بين الجنسين: نفخر بالتعاون مع أرورا 50 في إطلاق هذه المبادرة البحثية، والتي تتوافق مع التزام أدنوك بدعم التوازن بين الجنسين ومساعدة النساء في تحقيق التطور والتميز في مسيرتهن المهنية، حيث يتيح لنا هذا البحث الهام إلقاء نظرة عميقة على واقع التمثيل، كما يوفر لنا توصيات قابلة للتنفيذ، من شأنها تسريع التنوع بين الجنسين في على مستوى مجالس الإدارة، ويدعم جدول الأعمال الوطني في تحقيق التوازن بين الجنسين، والنعيمي هي واحدة من 3 رئيسات تنفيذيات بمجموعة أدنوك.

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