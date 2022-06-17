مناقشة مشروع قانون تنظيم الوكالات مع ممثلي اتحاد الغرف

المصدر: (دبي - البيان)

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واصلت اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني الاتحادي لدراسة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية، مناقشة المشروع خلال اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، بحضور ممثلي اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، وجمعية رواد الأعمال الإماراتيين.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وأحمـد حمــد بوشهاب، والدكتورة حواء المنصــوري، وخلفـــان الشامسـي، وسُميّـــة السويــدي، ومحمـد الكشْــف، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

ويهدف مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، وتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل.

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