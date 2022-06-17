وزارة الصناعة تدعم 25 مشروعاً تكنولوجياً تجريبياً

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأست معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، الاجتماع الأول لأعضاء «شبكة رواد الصناعة»، بحضور 17 رئيساً تنفيذياً في شركات صناعية وطنية وعالمية كبرى وعدد من المسؤولين في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك بهدف بحث سبل التعاون وتسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الصناعة الإماراتي.

وخلال الفعالية، أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، دعم 25 مشروعاً تكنولوجياً تجريبياً في القطاع، تحت مظلة «شبكة رواد الصناعة»، سيتم من خلالها مساعدة عدد من الشركات الراغبة في التحول الرقمي إلى تقنيات الجيل الرابع، إضافة إلى زيادة الوعي والمعرفة لدى الشركات الصناعية بأهمية وكيفية توفر هذه التقنيات ودورها في تعزيز التنافسية الصناعية للمنتجات الإماراتية في الأسواق المحلية والدولية، وستتولى الشركات تنفيذ هذه المشروعات. وناقش 200 مسؤول بمؤسسات حكومية وخاصة تسريع حلول الثورة الصناعية الرابعة,

وضم الاجتماع، الذي عقد بمركز أدنوك للأعمال في أبوظبي، شركات إيدج، وهانيويل، ويونيليفر، وشنايدر إلكتريك، والإمارات العالمية للألمنيوم، وسيسكو، وسيمنز، وأفيفا، وساب، واتصالات، وآي بي إم، وهواوي، وستراتا، ومايكروسوفت، وبي تي سي.

تعزيز التحول

وقالت سارة الأميري: انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، للارتقاء بأداء القطاع الصناعي في الدولة وتمكينه بحلول التكنولوجيا المتقدمة ومفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، فإننا نعمل ضمن شبكة رواد الصناعة من خلال تكامل الأدوار بالتعاون مع كبرى الشركات في الدولة، على تعزيز تبني هذا التحول، لدعم الانتقال المرن للحلول إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما ينعكس على زيادة الاستثمار في الصناعات ذات الأولوية وصناعات المستقبل.

وأضافت أن «شبكة رواد الصناعة» تعد إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الثورة الصناعية الرابعة (الصناعة 4.0)، حيث تؤدي دوراً مهماً ضمن دعم نمو قطاع الصناعة بالدولة، فهي تجمع المؤسسات الكبرى الأكثر قدرة وجاهزية للمساهمة في التحول التكنولوجي للقطاع، وتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيستفيد القطاع الصناعي من عقد شراكات جديدة تدعم جهود تبني التقنيات المتقدمة لدى المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الصناعية.

مرحلة نمو جديدة

وتطرقت إلى التقدم المحرز ببرنامج «الصناعة 4.0» وأهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، واستعداد الإمارات لمرحلة جديدة من النمو والتقدم في الخمسين عاماً المقبلة، ستكون فيها الثورة الصناعية الرابعة ضرورة، لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية إقليميا وعالميا عبر بناء أساس للتكنولوجيا في الصناعات القائمة حالياً، وتعزيز تطوير صناعات جديدة تعتمد بشكل رئيسي على حلول التكنولوجيا المتقدمة.

حضور

حضر الاجتماع عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، محمد القاسم، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة، عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، منصور محمد الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، ومحمد محيسان، الرئيس الإقليمي والمدير التنفيذي لشركة هانيويل؛ وخليل ياسين، نائب رئيس شركة يونيليفر العربية؛ وأحمد خشان، رئيس شنايدر إلكتريك لمنطقة دول الخليج ؛ وعبد الإله نجري، العضو المنتدب لمنطقة الخليج في شركة سيسكو.

كذلك شارك هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الشرق الأوسط؛ ونايف بو شعيا، نائب رئيس أڤيڤا؛ وسيرجيو ماكوتا، النائب الأول للرئيس لجنوب الشرق الأوسط في ساب، وسعد توما، المدير العام لشركة آي بي إم؛ وجياوي ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي بالإمارات؛ وإسماعيل عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا؛ وعبدالله الأحمد، نائب رئيس المؤسسات الحكومية الكبرى في مجموعة الإمارات للاتصالات، ستيفانو رينالدي، نائب الرئيس الأول والمدير العام لـ«بي تي سي» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وطارق حجازي، المدير الإقليمي للقطاع العام في مايكروسوفت.

دور حيوي

تم استعراض أبرز الاستخدامات الناجحة وأفضل ممارسات الثورة الصناعية الرابعة، بصورة تعكس الدور المحوري للشبكة في قيادة التحول التكنولوجي لقطاع الصناعة الوطنية، لتحسين أداء القطاع الصناعي، وتمكينه بقدرات الثورة الصناعية الرابعة التي ستقوم بدور حيوي للمساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدولة، إضافة إلى المشاركة في جلسات حوارية حول الممكنات التمويلية، والصناعة والاستدامة وغيرها.

أحدث المنضمين

ووقّعت الوزارة مذكرات تفاهم مع شركات «ستراتا للتصنيع»، و«هواوي»، و«بي تي سي» للانضمام إلى «شبكة رواد الصناعة» لتصبح هذه الشركات أحدث المنضمين إلى شبكة الرواد، وبموجب هذه الاتفاقيات، ستتعاون الشركات مع الوزارة على نشر الوعي حول منافع الصناعة 4.0 واستعراض حالات الاستخدام والحلول، وتعزيز صقل المهارات والأبحاث والتطوير.

تعاون مع «إيدج»

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعاونها مع «مجموعة إيدج» لتوسعة خدمات مركز LiF للتعلم والابتكار لتشمل خدماتها كل البيئة الصناعية وبداية من أغسطس المقبل، ستقدم الوزارة وإيدج برنامجاً تدريبياً لمديرين تنفيذيين لدعم صقل المهارات وتبني حلول برنامج «الصناعة 4.0»، كما ستوفر الجهتان برنامجاً مكثفاً وأكثر شمولية للرؤساء التنفيذيين، من بين مبادرات أخرى مهمة لتحقيق قفزة تقنية في القطاع الصناعي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز