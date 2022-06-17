اتفاق بين سوق أبوظبي وبنك المارية لتسهيل المشاركة بالاكتتابات

المصدر: (أبوظبي - وام)

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وقّع سوق أبوظبي للأوراق المالية وبنك المارية المحلي، أول بنك رقمي في الإمارات، أمس، اتفاقية لتسهيل المشاركة في الاكتتابات العامة الأولية التي يشهدها السوق وأتمتة عملية الحصول على رقم مستثمر في سوق أبوظبي.

وبموجب الاتفاقية، سيتمكن عملاء البنك من الحصول على رقم مستثمر بالسوق بشكل رقمي، والاشتراك في عمليات الاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال تطبيق الهواتف المحمولة والقنوات الرقمية التابعة للبنك. وقال سعيد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي: «تدعم شراكتنا الاستراتيجية مع بنك المارية المحلي أهدافنا في التركيز على خدمة العملاء وتعزيز سيولة السوق. ونتطلع إلى استكشاف المزيد من فرص الشراكة مع المؤسسات بالإمارات لتسهيل وصول المستثمرين ومشاركتهم في الاكتتابات»

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