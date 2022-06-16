فعالية «يوم برايم» السنوية للتخفيضات تنطلق في يوليو بالإمارات

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق فعالية «يوم برايم» السنوية للتخفيضات من «أمازون» مجدداً في شهر يوليو المقبل بدولة الإمارات، وتقدم فعالية «يوم برايم» السنوية من أمازون، لأعضاء برنامج برايم يومين من التخفيضات الرائعة، التي تشمل جميع المنتجات، وسيتمكن أعضاء برنامج برايم في الإمارات من شراء منتجات لا غنى عنها من العلامات المحلية والعالمية، مع الاستفادة من توفير كبير عبر متجر «Amazon.ae» خلال فعالية «يوم برايم»، التي تستمر على مدى 48 ساعة.

وتم إعداد برنامج برايم لجعل حياة العملاء أفضل وأكثر متعة في كل يوم، ويحصل أعضاء البرنامج في الإمارات على مجموعة من مزايا التسوق والترفيه، التي تزودهم بالراحة وتساعدهم على التوفير، مثل عروض التسوق الحصرية عبر مجموعة واسعة من المنتجات مثل التوفير المذهل مع «يوم برايم»، والحصول على آلاف الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الحائزة جوائز مرموقة، بما فيها إصدارات أمازون الأصلية مع برايم فيديو،.

إضافة إلى الحصول مجاناً على الألعاب والمحتوى داخل الألعاب، وألعاب مجانية للتنزيل من «ألعاب برايم» Prime Gaming. كما يمكن لأعضاء البرنامج في الإمارات الاستمتاع بعرض مجاني حصري لمدة ستة أشهر من أنغامي بلس، فئة الاشتراك المدفوعة من أنغامي، يلي ذلك خصم بنسبة 50% على رسوم الاشتراك للأشهر الستة المقبلة، مع عضويتهم في برنامج برايم.

وتشمل مزايا خدمة التوصيل لأعضاء برنامج برايم في الإمارات التوصيل المجاني في نفس اليوم للطلبات المؤهلة، التي تزيد قيمتها على 100 درهم قبل الساعة 12:00 ظهراً، وخدمة التوصيل المجاني خلال يوم واحد، والتوصيل المجاني من أمازون الولايات المتحدة، وأمازون المملكة المتحدة على عناصر المنتجات المؤهلة. كما تعاون برنامج برايم مؤخراً مع شركة التوصيل ديليفيرو.

حيث يتيح لأعضاء البرنامج في الإمارات فرصة الاستفادة، ولمدة 12 شهراً من مزايا عضوية فئة ديليفيرو بلس الفضية، التي تم طرحها مؤخراً، بما يمنح العملاء خدمة توصيل مجانية غير محدودة لجميع الطلبات التي تزيد على 80 درهماً، من المطاعم التي يضمها التطبيق في جميع أنحاء الإمارات.

ويمكن لأي شخص الانضمام إلى برنامج برايم، أو بدء تجربة مجانية لمدة 30 يوماً عبر: www.amazon.ae/prime في دولة الإمارات، للاستمتاع بمجموعة من مزايا التسوق والترفيه الحصرية لأعضاء البرنامج في الإمارات.

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