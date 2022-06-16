عجمان تجتذب 237 ألف زائر خلال 5 أشهر

المصدر: عجمان - وام

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سجل القطاع الفندقي في عجمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2022 أرقاماً مشجعة، حيث وصل عدد الليالي الفندقية في الإمارة إلى 373 ألف ليلة فندقية، منذ بداية العام وحتى نهاية مايو الماضي، فيما بلغ عدد السياح القادمين إلى الإمارة حوالي 237 ألف زائر خلال الأشهر الخمسة الماضية، ووصلت مدة الإقامة حسب التصنيف للمنشآت الفندقية إلى 3.1 ليال في المتوسط، كما وصل عدد الغرف الفندقية المتاحة إلى 3997 غرفة ووحدة فندقية، خلال الفترة نفسها من 2022.

ووصلت نسب الإشغال الفندقي خلال الخمسة أشهر الأولى من 2022 إلى 65%، الأمر الذي يعكس مدى جاذبية الإمارة وجهة سياحية ترفيهية آمنة للسياح، فيما يتوقع أن ترتفع التدفقات السياحية بشكل أكبر خلال فترة الصيف خاصة مع بدء موسم العطلات والإجازات الصيفية.

ويمثل القطاع السياحي في الإمارات إحدى دعائم اقتصاد المستقبل، كما يمثل محوراً تنموياً ثابتاً ضمن الخطط الطويلة المدى، التي تتبناها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في إطار رؤية وطنية واضحة لبناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع،

لذلك عملت عجمان على التطوير المستمر للسياحة بفضل الرؤية والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بتوفير كافة الإمكانات لتعزيز مكانة القطاع على الخريطة السياحية الدولية وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وقالت خديجة تركي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان بالانتداب: إن القطاع السياحي في عجمان يحظى بنصيب كبير من الاهتمام نظراً للدور الحيوي، الذي يلعبه في رفد اقتصاد الإمارة، فيما تعمل دائرة التنمية السياحية بالشراكة مع الدوائر الحكومية الأخرى العاملة في الإمارة وتحت مظلة وتوجيهات الحكومة بتبني حزم وتسهيلات اقتصادية داعمة لاستدامة القطاع، ومحفزة للمستثمرين فيه.

وأكدت حرص الدائرة على دعم الاستثمار في مجال السياحة لضمان تقديم أرقى التجارب للسياح، لا سيما أن السياحة تشكل قطاعاً رئيسياً ضمن الاقتصاد المحلي، وتعزز موقع الإمارة كوجهة سياحية إقليمية ذات طابع فريد ومميز، فيما تسعى سياحية عجمان إلى تطوير منظومة سياحية شاملة، تركز على تنوع المنتجات السياحية من خلال استراتيجية سياحية طموحة، تحقق التطلعات والمستهدفات الوطنية، التي من شأنها دعم الخطط الوطنية لتنمية السياحة، وجذب المستثمرين العالميين إلى قطاعات السياحة المحلية.

وأشارت إلى أن الدائرة تدعم بناء شراكات مع المستثمرين المحليين والعالميين في قطاع السياحة، وتطلق بشكل دائم العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز قطاع السفر والسياحة في الإمارة، كما تنفذ المبادرات والخطط والمشاريع السياحية، التي تشمل تطوير الوجهات السياحية والوجهات الصديقة للبيئة وتعزيز قطاع السياحة الثقافية وسياحة الأحداث والفعاليات والمهرجانات ومشاريع الاستدامة، وتعمل الدائرة عن كثب مع جهات القطاع الخاص والحكومي على مستوى الدولة لتدعيم النمو المتسارع، وتقديم قيمة أفضل.

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