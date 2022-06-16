عروض صيفية جديدة من نادي ومنتجع الحبتور للبولو

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف نادي ومنتجع الحبتور للبولو عن إطلاق مجموعة متنوعة من العروض الصيفية المميزة، حيث يوفر لضيوفه باقةً فريدةً من الأنشطة والتجارب المميزة. ويتميز الفندق بموقعه الاستراتيجي في واحة دبي للسيليكون، مما يجعله وجهةً مثاليةً للاسترخاء والابتعاد عن صخب المدينة.

ويحظى ضيوف الوجهة بمجموعة متنوعة من خيارات الإقامة، بدءاً بغرف الديلوكس الفاخرة والأجنحة الفريدة إلى جانب الفلل المزودة بأحواض سباحة خاصة، مما يتيح لهم تجديد نشاطهم والاستمتاع بتجارب الصيف الغامرة.

ويضم الفندق خمسة مطاعم وأركان مشروبات مميزة تعمل على تلبية جميع احتياجات الضيوف، سواءً كانوا يرغبون بالاستمتاع باحتساء القهوة في لاونج إكويستريان أو التلذذ بشرائح اللحم الأرجنتينية الطازجة في مطعم جريل بيت أو حتى تناول المقبلات الشهية في ركن أواسيس للمشروبات المطل على حوض السباحة، حيث تقدم الوجهة مجموعة متنوعة من الخيارات التي ترضي جميع الأذواق.

كما يقدم المنتجع الشهير مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية على مدى اليوم، مثل حصص اليوغا والكيك بوكسينج والرقص والرماية الأسبوعية، بالإضافة إلى ملاعب البادل والتنس المتوفرة للإيجار اليومي. وتضم الوجهة مركزاً متطوراً للياقة البدنية وحوض سباحة وأكاديمية للبولو ومدرسةً لتعليم ركوب الخيل وملاعب للجولف، ما يتيح للضيوف تطوير قدراتهم البدنية والاستمتاع بأجواء العطلة والأنشطة المائية في مسبح المنتجع أو أحواض السباحة الخاصة بفلل المنتجع الفاخرة.

وتتيح الوجهة لضيوفها فرص الاسترخاء وسط المناظر الطبيعية الخلابة لملاعب البولو والمساحات الخضراء المحيطة بالمنتجع، والتي تضفي أجواءً هادئة تعكس جمال الطبيعة وترتقي بمستوى التجربة المميزة.

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