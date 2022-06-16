شراكة بين «ذا كوربرت جروب» و«آدم برادفورد» لتطوير برامج ريادة الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة ذا كوربرت جروب المختصة بتقديم استشارات الأعمال وتأسيس الشركات، ومقرها دبي، عن عقد شراكة مع وكالة آدم برادفورد، شركة تطوير المشاريع الاجتماعية التي يملكها آدم برادفورد، رائد الأعمال البريطاني الحائز على جائزة الملكة للقادة الشباب. ويتمتع آدم بخبرةٍ تزيد على 12 عاماً في مجال المشاريع المجتمعية.

حيث عمل في مؤسسات مثل يو إن إل تي دي، مؤسسة رواد الأعمال الاجتماعيين، ومنظمة شباب الأعمال الدولية، فضلاً عن عمله كاستشاري إعداد برامج للشركات والجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية حول العالم، والتي تهدف إلى تشجيع قطاع ريادة الأعمال الاجتماعية، وتأسيس الشركات الناشئة. كما شارك آدم في إطلاق صندوق كوينز كومنولث تراست، باعتباره أحد المستشارين المؤسسين. ويُعد الصندوق منصةً وهيئة لتقديم المنح، تدعم أصحاب المشاريع الرائدة من الشباب.

وتعزز الشراكة التعاون الاستراتيجي طويل الأمد بين الطرفين، وتمنحهما حق الإشراف المشترك على حملة المستقبل الملهم، التي تركز على مجالات مثل السياحة والتنمية المستدامة، حيث تستضيف الشركتان خلال الحملة، ثلاث فعاليات تفاعلية خاصة بالشركات الناشئة هذا العام.

وقدمت وكالة آدم برادفورد، منذ افتتاح فرعها في الإمارات خلال 2020، الدعم الاستشاري لرواد الأعمال في مراحل تأسيس شركاتهم، وتعاونت مع العلامات التجارية المحلية لبناء القدرات في مجالات الابتكار، وتطوير المشاريع الاجتماعية. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال آدم برادفورد، مالك الوكالة، في حفل توقيع مذكرة التفاهم:

«يسرنا تعزيز شراكتنا الراسخة مع ذا كوربرت جروب، التي زودتنا باستشاراتٍ استراتيجية مهمة مع دخولنا إلى المنطقة. وتمثل الاستفادة من خبراتنا المشتركة لإنشاء المزيد من المنصات، خطوةً منطقية لدعم رؤية الإمارات في استقطاب المواهب والاستثمار في المبادرات المستدامة، وتعزيز مكانة الدولة كوجهةٍ مفضلة لرواد الأعمال المستقبليين. وتتيح لنا الشراكة تحقيق شعارنا المتمثل في توفير الفرص، والمساعدة للجيل القادم».

وتُعد ذا كوربرت جروب، التي تضم شركات فرعية تعمل في دبي وأبوظبي ولندن، شركةً إماراتية قابضة، وشريكاً استراتيجياً لأهم الهيئات الحكومية، حيث تسهم في استقطاب الشركات والاستثمارات الأجنبية إلى دولة الإمارات والمنطقة. وتقدم المجموعة خدماتها للشركات المحلية والدولية، على حدٍ سواء، بما في ذلك تأسيس الشركات، وتوفير الخدمات المؤسسية، ومراكز حضانة الشركات والشراكات الاستراتيجية والخدمات الاستشارية للشركات، وخدمات دخول السوق والانتشار، وغيرها الكثير.

وقال أيمن العوضي، المدير الإداري لمجموعة ذا كوربرت جروب: «تتميز دبي والإمارات بالمرونة والنمو المتواصل، إذ حلت دبي في المرتبة الثانية، وأبوظبي في المرتبة الخامسة عالمياً.

وفقاً لتقرير منظومة الشركات الناشئة العالمي لعام 2021. وذلك بفضل البنى الاقتصادية المتينة، ورؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتركز ذا كوربرت جروب على استقطاب رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، لتعزيز إمكانات اقتصاد دبي. وبدورنا، نرحب بجميع المتقدمين للاستفادة من هذه المنظومة، ونتمنى لهم كل التوفيق».

وأطلقت وكالة آدم برادفورد، بالتعاون مع وكالة دان بولتون للإدارة الإبداعية وفيديكس إكسبرس، حملتها الأخيرة في فندق باراماونت، والتي قدمت الدعم لمنصة البث الصوتي بودكاست ناو، التي أنشأها البريطاني جيه جيه تومسون.

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