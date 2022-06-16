سمانا للتطوير العقاري تسلم مشروع هيلز بقيمة 100 مليون درهم بمنطقة أرجان

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت سمانا للتطوير العقاري، تسليم مشروعها السكني البالغ قيمته 100 مليون درهم في منطقة أرجان.

شهد حفل التسليم محمد فاروق رئيس مجلس إدارة مجموعة سمانا، وعمران فاروق، المدير التنفيذي، وعدد من المسؤولين بشركة سمانا للتطوير العقاري، ومهندسي التصميم والمقاولين، وعدد من المسؤولين بالبنوك والمصارف والسماسرة والعملاء. وتقع وحدات التملك الحر المصممة على طراز المنتجعات، والمكونة من طابق أرضي + 5 طوابق. ويضم المشروع 202 وحدة سكنية، منها استوديوهات وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، وسمانا هيلز، أول مشروع في أرجان يضم حمامات سباحة خاصة في وحداته السكنية المكونة من غرفتي نوم.

وقال عمران فاروق، المدير التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري: سعداء لأننا أوفينا بالوعود لمستثمرينا، مشيداً بعوامل الجذب في إمارة دبي، التي تعد واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم، مع توفر مجموعة من مزايا الأعمال والتأشيرات، وهي عوامل هامة للمستثمرين. ويسعدنا أنه أثناء تسليم وحدات سمانا هيلز، بدأنا في الإجراءات التحضيرية لتسليم مشروعنا التالي، وهو سمانا غولف أفينيو.

وذلك في غضون 9 أشهر. وبعد إنجاز أعمال البنية الفوقية في وقت قياسي، بلغ 8 أشهر خلال جائحة كوفيد 19، قامت الشركة بمباشرة الأعمال في سمانا هيلز في سبتمبر 2019، وكان البناء في الوقت المحدد، رغم الصعوبات الناتجة عن الإغلاق خلال جائحة كوفيد 19.

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