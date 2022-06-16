"سيتي سنتر الزاهية" يرحب بالشركات الصغيرة والمتوسطة في حملة "التصويت الخاصة بمراكز التسوق سيتي سنتر"

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا "سيتي سنتر الزاهية"، الذي تملكه وتديره شركة ماجد الفطيم، 9 شركات من الشركات المحلية والصغيرة والمتوسطة لشغل مقعد على طاولة اجتماعات مجلس الإدارة هذا الأسبوع، كجزء من "التصويت الخاص بمراكز التسوق سيتي سنتر".

وركزت الجلسة التي ترأسها فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق في الإمارات، لدى"ماجد الفطيم العقارية"، على الأساليب التي يمكن من خلالها لمراكز "سيتي سنتر" تسريع نمو الأعمال المحلية في دولة الإمارات ودعم طموحات ريادة الأعمال.

وشارك في هذا الحدث الذي أقيم في أحدث وجهة لأسلوب الحياة الجديدة وتجربة البيع بالتجزئة في إمارة الشارقة، مجموعة من رواد الأعمال في مجال الأزياء الجاهزة من بينهم ميثاء الأنصاري، والعلامة التجارية "وفاء بالأسود" للملابس النسائية الفاخرة و"هاوس أوف 45" المتجر الذي يتميز بمفهوم جديد، وROLLDXB صالة تزلج على عجلات في دبي، و"استوديو بركة"، مخصص للعافية للسيدات و"فان بوكس" المفضل للعائلات، وكذلك منافذ المأكولات والمشروبات الرائدة بما في ذلك "ستيك غريل 71" ومطعم "مارا لاونج" ومقهى "أرياد".

كما تعاون "سيتي سنتر الزاهية" مع فئات متنوعة من المجتمع، ودعا أعضاء "الأمهات الإماراتيات الحقيقيات" للمشاركة في "التصويت الخاص بمراكز التسوق سيتي سنتر" خلال جلسة منفصلة. وجمعت وجبة إفطار صباحية الأمهات، اللواتي عبرن عن رغبتهن في استخدام مركز التسوق كمساحة للتعلم واللعب.

بينما يرغب البعض الآخر بتوفير تجارب خاصة لأصحاب الهمم، وطالبن بمواعيد مبكرة لفتح أبواب مركز التسوق، وكذلك بتحسين مواقف السيارات العائلية والمزيد من الوضوح فيما يتعلق بالعروض الترويجية عبر منافذ مركز التسوق.

وشغلت أعضاء "الأمهات الإماراتيات الحقيقيات"، مقاعد لهن على طاولة اجتماعات مجلس الإدارة لمناقشة أفكارهن وتطلعاتهن من خلال منصة التصويت التي تركز على المجتمع. وطالبن بتعزيز تجربة الطلاب وعبروا عن تفضيلهن لتجارب تناول الطعام الغير التقليدية والخيارات الخارجية والمزيد من التجارب المخصصة للعائلات والمساحات المحددة للأطفال في مركز التسوق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز