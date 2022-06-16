«المشرق» يطلق حساباً رقمياً لجيل المستقبل

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن بنك المشرق إطلاق Neo NXT، الحساب الرقمي المخصص لجيل المستقبل. ويتيح الحساب للمقيمين في الإمارات، من أولياء الأمور تمكين أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً مالياً من خلال Neo NXT الخدمة المصرفية الرقمية المبتكرة.

ويوفر الحساب المصرفي لجيل المستقبل مستوى من الاستقلالية المالية في مجال الإنفاق، كما يقدم لهم بطاقة خصم ويتيح لهم استخدام تطبيق المشرق نيو على الهاتف الجوال. كما يمكن من خلال هذا الحساب تحديد أهداف مالية يتوقف تحقيقها على الادخار، مما يشجع جيل المستقبل على التعامل بحكمة ومسؤولية مع أموالهم. كما يمكن لأصحاب الحسابات أيضاً الاستفادة من خصومات حصرية على عمليات الشراء باستخدام بطاقة خصم Neo Nxt.

ويمكن للوالدين وأصحاب الحسابات من الأبناء تتبع المعاملات، وذلك عبر تسجيل الدخول إلى التطبيق، الأمر الذي يعزز مستويات أمان الخدمات المصرفية الرقمية التي تتيحها هذه الخدمة الجديدة، ويسهم في بناء عادات إنفاق مسؤولة لدى أصحاب هذه الحسابات. ويعد بنك المشرق سباقاً في طرح هذا الحل المصرفي الرقمي الذي يوفر لأولياء الأمور إمكانية منح أبنائهم حوافز ويتيح لهم أيضاً وضع تحديات مختلفة عبر المنصة، لكسب مبالغ إضافية عند إنجاز هذه التحديات. وينبغي أن يكون أولياء الأمور من العملاء الحاليين لبنك المشرق ليتمكنوا من فتح حساب Neo NXT، كما يمكن تقديم طلب فتح الحساب عبر تطبيق المشرق أو المشرق نيو على الهاتف الجوال.

وقال فرناندو موريّو، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق: نهدف عبر Neo NXT، إلى مساعدة جيل المستقبل على اتخاذ خطواتهم الأولى لتعزيز مسؤوليتهم المالية وقدرتهم على التعامل بحكمة مع المال في ظل بيئة آمنة. ونحن ندرك جيداً أهمية تعزيز عادات الإدارة المالية الجيدة والحكيمة لدى أبنائنا وهم في مقتبل العمر، إذ إن بناء مثل هذه العادات هذه في وقت مبكر من أعمارهم يسهم في ترسيخها لديهم مدى الحياة.

وقال سريدهار آيار، رئيس بنك المشرق نيو والخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق: يتمتع جيل المستقبل بالذكاء، وهم يتطلعون للحصول على خدمات وعروض مالية تمكنهم من إدارة شؤونهم المالية بطريقة حكيمة. ويقدم Neo NXT الحلول التي تساعدهم على تحقيق هذا الهدف، إذ إنها تتيح لهم تحديد أهدافهم المالية وتطوير عادات جيدة للادخار والإنفاق بحكمة. ويمكن للوالدين من خلال هذه الخدمة الجديدة وضع تحديات ومهام مالية لأبنائهم، ومكافأتهم على إنجازها. ويأتي إطلاق هذه الخدمة كبداية لمرحلة جديدة للخدمات المصرفية الذكية لجيل المستقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز