دبي تشهد إطلاق أولى سيارات تأسيس الأعمال الرقمية المتنقلة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «آي سي إتش ديجيتال»، أحد أهم مزودي الخدمات الحكومية البارزين في دبي، عن إطلاق أولى سيارات تأسيس الأعمال الرقمية المتنقلة في دبي. ويسهّل هذا الإطلاق الأخير لسيارات تأسيس الأعمال الرقمية، من إجراءات تنفيذي تأسيس الأعمال، وتفعيل استكمال إجراءات التأشيرة، ورخصة الشركة، والخدمات الحكومية الأخرى، بسرعة، أثناء التنقل والقضاء على عقبات الزمان والمكان والمساحة.

وقد تم الاحتفاء بالإطلاق وبدء التشغيل الرسمي لأول خمس سيارات رقمية متنقلة لتأسيس الأعمال، بحضور نجم الأفلام العربية عبد الله الجفالي مدير البرامج في تلفزيون دبي، والممثل القانوني والتنظيمي من وزارة الموارد البشرية بدبي والتوطين، والرئيس التنفيذي لشركة آي سي إتش ديجيتال، إقبال ماركوني، ومجموعات بارزة أخرى في المقر الرئيس لشركة آي سي إتش ديجيتال.

كما تم تحديد تاريخ إطلاق المجموعة الثانية من سيارات تأسيس الأعمال الرقمية المتنقلة، التي ستمتد عبر مناطق دبي الجديدة، وسيبدأ إطلاقها عند البرشاء مول، في 16 يونيو 2022.

وتشتمل سيارات تأسيس الأعمال الرقمية المتنقلة في دبي، على وسائل راحة متمثلة في شبكة واي فاي مدمجة، وماسح ضوئي، وطابعة رقمية، وجهاز لوحي رقمي، يحدد الختم، ويضمن الراحة للعملاء، من أجل الحصول على الخدمات في أي مكان، وفي أي وقت، ما يشير إلى التركيز على تقديم الخدمات على جناح السرعة. وتسعى هذه المبادرة، فضلاً عن ذلك، إلى الحد من الهرع والتزاحم في مراكز الخدمة الحكومية، ما يضفي سهولة ويسر على عمليات التشغيل، ويخدم مصلحة المتعاملين.

وتأخذ شركة آي سي إتش ديجيتال، على عاتقها مسؤولية تلقي الابتكارات التي تستحدثها حكومة الإمارات، من أجل عموم الناس، وتلتزم بها. هذا، وقد صرح إقبال ماركوني، وهو ضابط سابق في البحرية التجارية، وأول حامل تأشيرة ذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع تأسيس الأعمال، ومقدمي الخدمات الحكومية، والرئيس التنفيذي لشركة آي سي إتش ديجيتال، أن السياسات الجديدة لحكومة دبي والتحول الرقمي، في غاية الأهمية، وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لدبي.

وإقبال ماركوني، هو صاحب الرؤية الإبداعية، والعقل المدبر الذي قاد شركة آي سي إتش ديجيتال، إلى النجاح في الانطلاق نحو آفاق جديدة، ما أدى إلى النهوض بالابتكارات والمهنية في قطاع ممثل العلاقات الحكومية بكامله، مع كونه أول وأهم مركز لتأسيس الأعمال في الإمارات، يتحول إلى 100 % من الخدمات الرقمية وغير الورقية، مع مجموعة من فرق العمل التي تتسم بالديناميكية والتنوع من حوالي 20 دولة، وهم يتميزون بالكفاءة في التشغيل بأكثر من 30 لغة.

ويحتل فريق عمل آي سي إتش ديجيتال، مكانة مرموقة، بوصفه أحد رواد هذا المجال، ما يعطي أهمية كبيرة لخدمة العملاء بدرجة عالية من الجودة، وكلها خالية من المتاعب، وسهلة الاستخدام. إن إطلاق سيارات تأسيس الأعمال الرقمية المتنقلة، يفتح أبوابه أمام قطاع واسع من السوق والجماهير، بإضافته خدمة يعتز بها الناس في واقع الأمر. لقد أعطت آي سي إتش ديجيتال، أجنحة لتطلعات رواد الأعمال العديدين، والعقول المتحمسة، لتحلق بها لبدء الأعمال التجارية، وتوسيع نطاقها منذ إنشائها، ويشهد نطاق تزكية وتقدير مزود تأسيس الأعمال والخدمات الحكومية هذا، على معجزة كبيرة.

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