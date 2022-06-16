«دبي للمهرجانات والتجزئة» تستضيف فعالية لدعم أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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استضافت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة فعالية خاصة تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم من التواصل مع نخبة من الشخصيات المشهورة والمميزة في قطاع الضيافة، والحديث إليهم، وطلب نصائحهم حول كيفية اختيار المسار المهني المناسب في هذا القطاع المهم، حيث أُقيمت الفعالية بتاريخ 11 يونيو 2022 في فندق دبل تري باي هيلتون في بر دبي، بالتعاون مع شركة تاتش المعنية باستشارات دمج وتمكين أصحاب الهمم، وبالشراكة مع مجموعة هيلتون الشرق الأوسط.

وجمعت الفعالية بين طلاب كلية دبي للسياحة وتاتش، من أصحاب الهمم وعائلاتهم، مع ممثلين عن قطاع الأغذية والمشروبات، وأيضاً من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لإعطائهم فرصة التواصل مع كبار المختصين بالقطاع والاستفادة من خبراتهم. وتندرج هذه الفعالية ضمن استراتيجية موسعة تهدف إلى تعريف أصحاب الهمم على قطاع الأغذية والمشروبات، وما يمكن أن يوفره من فرص تعليمية ووظيفية.

ومن جهتها تسعى شركة تاتش من خلال عملها مع العديد من الطهاة والشخصيات البارزة في قطاع الأغذية والمشروبات، مثل الشيف ريف عثمان، والشيف تروي باين، والشيف غريغوار بيرجيه، إلى ضمان مشاركة أصحاب الهمم بشكل فعّال في القطاع، وكذلك تحفيز وإلهام باقي الشركات لاتخاذ مثل هذه الخطوات الإيجابية.

وقبل انطلاق الفعالية، حظيت مجموعة من الطلاب بفرصة لقاء الشيف العالمي ماسيمو بوتورا الحاصل على ثلاث نجوم ميشلان، حيث قدم لهم النصائح المفيدة، وأجاب عن أسئلتهم المتعلقة بمساره المهني وأبرز ميزات العمل في مجال الطهي. كما تم استضافة فعالية أخرى في كلية دبي للسياحة، التقى خلالها أطفال من أصحاب الهمم مع عدد من الطهاة العاملين مع شركة تاتش، وتضمنت مشاركة الطلاب في حصص تعلم فن إعداد المخبوزات، مثل الكابكيك والكوكيز في مطبخ الكلية.

وتأتي هذه المبادرة للتأكيد على أهمية هذه الفئة من المجتمع، لا سيما مع إصدار القانون الجديد الذي يهدف إلى حماية حقوق أصحاب الهمم وضمان دمجهم في المجتمع، وكذلك تمكينهم من المشاركة في كافة نواحي الحياة، كما أولى القانون مسؤولية الإشراف على شؤونهم في دبي للجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: تماشياً مع توجهات قيادتنا الحكيمة، يسعدنا تقديم الدعم الكامل للجهود الوطنية الهادفة إلى دمج وشمول أصحاب الهمم في قطاع الأغذية والمشروبات المزدهر في دبي، والذي يتسم بالابتكار والتنوّع. كما يُشرّفنا التعاون والتنسيق مع شركائنا لتطوير منصة توفر فرصة فريدة للتعلم والحصول على الإلهام من نخبة مرموقة من قادة قطاع الضيافة بالمدينة، ونأمل أن يشجعهم ذلك على مزيد من الاهتمام بمسار مهني مميز بالقطاع.

وأضاف: يعتبر القانون الجديد خطوة مهمة لدعم أصحاب الهمم وإيجاد الفرص المناسبة لهم، ونحن نواصل جهودنا الحثيثة لدراسة البرامج المستقبلية التي من شأنها دعم القطاع، وكذلك مساعدة مشغلي المطاعم والفنادق على فهم دورهم المهم في المساهمة باندماج أصحاب الهمم في قطاع الضيافة.

من جانبها، قالت جين ونتر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تاتش لإدارة المواهب: يتطلب من الشركات العاملة في قطاع المأكولات والضيافة اتخاذ قرارات شاملة ومدروسة مع مراعاة كافة الإجراءات اللازمة لدمج أصحاب الهمم وتمكينهم من المنافسة في هذا القطاع الحيوي، حيث لا يقتصر الدمج على توظيفهم في المطاعم فحسب، بل يشمل أيضاً استقطاب الكوادر النسائية من أصحاب الهمم وتوليهم مناصب إدارية، وجذب المزيد من المواهب من أصحاب الهمم وتطوير مهاراتهم، بالإضافة إلى توفير الفرص الملائمة أمام الجميع. ومن جانبنا، نحرص دائماً على تعزيز الجهود والمساعي لتحقيق تكافؤ الفرص في شتى المجالات، من خلال اتباع ممارسات مستدامة تهدف إلى تحقيق تغيير إيجابي شامل.

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