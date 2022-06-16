تعاون بين «سيبكس» و«كيندريل» لتعزيز القدرات الرقمية للعملاء

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «كيندريل»، أكبر مزود لخدمات البنية التحتية في مجال تقنية المعلومات في العالم، و«سيبكس» الإماراتية، مقدّم أبرز الحلول والخدمات في مجال الأمن الرقمي، عن تعاون استراتيجي يهدف إلى تعزيز المرونة الإلكترونية للعملاء في الإمارات والشرق الأوسط.

وفي إطار هذا التعاون، تهدف الشركتان إلى مساعدة العملاء على حماية أعمالهم ودعم تحولهم الرقمي بالاستفادة من ريادة «كيندريل» العالمية في خدمات البنية التحتية التقنية، وقدرات «سيبكس» في مجال الأمن الرقمي. وبالإضافة إلى ذلك سيستفيد عملاء «سيبكس» من خبرة «كيندريل» في نقل مهام العمل الحيوية المعقدة وإدارتها وتحديثها، فيما سيتمكن عملاء «كيندريل» بدورهم من الاستفادة من أحدث حلول «سيبكس» وخدماتها.

وأعرب خالد الملحي الرئيس التنفيذي لشركة سيبكس، عن فخره بالتعاون مع شركة عالمية متفوقة مثل «كيندريل» في سبيل مساعدة الجهات الحكومية والشركات في مسيرتها نحو «النضج الرقمي» وضمان حماية أنظمتها وعملياتها. وقال:«بصفتنا شركة حديثة التأسيس في الإمارات، فإن طموحنا يتمثل في بناء منظومة حيوية للأمن الرقمي، وما تعاوننا مع»كيندريل«إلّا جزء من استراتيجيتنا الرامية لتعزيز مشهد الأمن الرقمي في المنطقة.

من جهته، قال فيكرم ناجي، المدير التنفيذي لشركة كيندريل الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، إن التهديدات الرقمية تتزايد حجمًا وتعقيدًا، ما يستدعي اهتمامًا أكبر من أي وقت مضى بأمن البيانات. وأضاف: نسعى من خلال التعاون مع»سيبكس«إلى مساعدة العملاء على حماية وضمان استمرارية أعمالهم ومنع تعطّلها.

ووقّع على الاتفاقية خلال حفل رسمي أقيم لهذه المناسبة في دبي، كل من خالد الملحي وفيكرم ناجي وبورشاك سويدان المدير التنفيذي لشركة(كيندريل) في الخليج والمشرق العربي وباكستان.

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