بنك دبي التجاري يحصد جائزة «أفضل ابتكار تقني في قطاع الخدمات المالية»

المصدر: دبي - البيان

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فاز بنك دبي التجاري بجائزة «أفضل ابتكار تقني في قطاع الخدمات المالية»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز سيملس الشرق الأوسط لعام 2022، الذي أقيم مؤخراً في فندق جميرا أبراج الإمارات في دبي. نال البنك هذا التكريم عن تطبيق CBD Investr، الذي يعد أول منصة استشارات استثمارية آلية في المنطقة تقدم من قبل بنك. ويقوم التطبيق بإدارة المحافظ الاستثمارية بفاعلية لتقديم أداء مثالي معدّل حسب المخاطر، وذلك بفضل الخوارزميات الذكية التي تدعمه.

سلم الجائزة علي عمران، الرئيس التنفيذي للعمليات، وأميت مالهوترا، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، وخالد الحمادي، رئيس المبيعات والفروع، ووصال ديسويندري، رئيس القنوات الرقمية والرقمنة.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: يعتبر التحول الرقمي والابتكار عنصرين أساسيين لنجاحنا المستمر، وسنواصل التزامنا بالاستثمار في هذه المجالات لنبقى في صدارة القطاع المصرفي، إلى جانب تزويد عملائنا بتجربة مصرفية مريحة وسلسة. نحن فخورون بالحصول على هذه الجائزة المرموقة، تقديراً لجهودنا في تقديم عصر جديد من خدمات إدارة الثروات الرقمية لجميع الأفراد في جميع أنحاء المنطقة، حيث يعد CBD Investr تطبيقاً مبتكراً يستخدم التقنيات المتطورة لتقديم حلول استثمارية على مستوى عالمي، لمساعدة العملاء على تنمية ثرواتهم بطريقة مريحة وأكثر شفافية وبأسعار معقولة.

وقال علي عمران: يساعد تطبيق CBD Investr المستثمرين على إنشاء محفظة استثمارية مثالية بناءً على البيانات التي يقدمها العميل واختياراته. هدفنا هو جعل الاستثمار بسيطاً ومريحاً، وبالتالي تشجيع العملاء على البدء في الاستثمار في وقت مبكر من حياتهم. ويتيح CBD Investr للعملاء الاستثمار في محافظ متنوعة عالمياً من الأسهم والسندات وفئات الأصول الأخرى باستخدام صناديق المؤشرات منخفضة التكلفة، حيث يتم تصميم هذه المحافظ بناءً على أهداف العميل المالية ومدى تقبلهم المخاطرة.

ويوفر التطبيق للعملاء خيار الاستثمار الاستشاري الآلي أو خيار الاستثمار الذاتي. وتتم إدارة المحافظ ضمن خيار الاستثمار الاستشاري الآلي بفعالية بواسطة خوارزميات ذكية تقدم للعملاء الأداء الأمثل دون الحاجة إلى مراقبة الأسواق وتتبعها، أما خيار المستثمر الذاتي فإنه يمنح العملاء المرونة في شراء وبيع أسهمهم المفضلة وصناديق الاستثمار المتداولة في الوقت الفعلي، مما يوفر لهم تجربة شخصية وخاصة.

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