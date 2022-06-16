«أدميرال» توقع اتفاقية مع مجموعة «إي تي جي» للتوزيع في الأسواق الإماراتية والأفريقية

المصدر: دبي - البيان

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أوضح تقرير صادر عن مؤسسة Growth from Knowledge (GFK) أن المبيعات العالمية للأجهزة المنزلية الصغيرة والإلكترونيات ارتفعت بنسبة 21%، بينما زادت المبيعات العالمية للأجهزة الكبيرة بنسبة 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما أشار تقرير لمؤسسة Goldstein Market Intelligence إلى أن نسبة انتشار الأجهزة المنزلية بين المستخدمين في الشرق الأوسط ستصل إلى 9.3% في عام 2030.

وتماشياً مع هذا النمو في السوق، وقعت شركة «أميرال» الأمريكية شراكة مع «مجموعة غي تي جي» العالمية لتسريع التوزيع داخل أسواق الإمارات وأفريقيا بالنسبة للأجهزة المنزلية التي تقدمها شركة «أدميرال للأجهزة الكهربائية والإلكترونيات»، ذراع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات التابعة لشركة «أدميرال» في الشرق الأوسط وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة.

وقع الاتفاقية فيشال ساكسينا، الرئيس التنفيذي في «أدميرال أبليانسيز» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة وتركيا، وأنيش جاين، الرئيس التنفيذي لمجموعة غي تي جي للتوزيع. وبحسب الاتفاقية، ستقوم مجموعة ETG بتوزيع مجموعة منتجات أدميرال الكاملة من الأجهزة والإلكترونيات ومكيفات الهواء في جميع أنحاء الإمارات ودول أفريقيا، بما في ذلك كينيا وتنزانيا وأوغندا وإثيوبيا وموزمبيق وغانا ونيجيريا.

وتعمل شركة أدميرال الأمريكية على خطط طموحة للتوسع بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة، وفي هذا الإطار، قامت شركة الأجهزة المنزلية والإلكترونيات العملاقة بتوقيع شراكات استراتيجية في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي تماشياً مع تركيزها حالياً على تحقيق نمو قوي في السوق الأفريقية وصولاً إلى تأسيس حضور لها في معظم أنحاء أفريقيا بحلول السنة المالية 2023.

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