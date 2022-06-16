بنك أبوظبي الأول يفتتح فرعاً في سوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن بنك أبوظبي الأول افتتاح فرع جديد في سوق أبوظبي العالمي، وذلك عقب حصوله على الترخيص اللازم من سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي. ويشكل هذا الافتتاح خطوة مهمة في استراتيجية توسعة أعمال بنك أبوظبي الأول، وتسهم في تعزيز علاقات البنك مع عملائه في السوق المالي.

وسيعمل الفرع الجديد ككيان مستقل بموجب أحكام وأنظمة سوق أبوظبي العالمي، وتشمل قاعدة عملائه نخبة من الشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية والإقليمية المرموقة، والمؤسسات المالية، بما في ذلك المؤسسات المالية غير المصرفية، والكيانات شبه الحكومية. وسيركز الفرع على خدمة وتطوير العلاقات مع العملاء الأساسيين لمجموعة بنك أبوظبي الأول من العاملين في سوق أبوظبي العالمي، وذلك بالاستفادة من العلاقات العالمية لبنك أبوظبي الأول وخبراته الواسعة وقوته المالية.

وقال مارتن تريكود، رئيس الخدمات المصرفية للاستثمار لمجموعة بنك أبوظبي: «يلعب سوق أبوظبي العالمي دوراً مهماً في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للتجارة والأعمال، والتأكيد على اعتبارها جسراً يربط بين أسواق المنطقة وغيرها من الأسواق الدولية الرئيسية. وسنتمكن في بنك أبوظبي الأول من خلال تعزيز مستوى حضورنا ضمن منظومة الخدمات المالية الحيوية لسوق أبوظبي العالمي من تزويد عملائنا بأفضل الخدمات والعروض الخاصة، وتطوير علاقاتنا المصرفية مع جهات رئيسية. كما سيمكن فرع بنك أبوظبي الأول من تقديم خدمة أفضل ستسهم في تجسيد طموحات التوسع والعالمية لعملائه في سوق أبوظبي العالمي».

وسيشغل مصطفى الخلفاوي منصب الرئيس التنفيذي للفرع الذي بدأ تقديم خدماته بالكامل في سوق أبوظبي العالمي، وذلك إلى جانب منصبه الحالي كرئيس العمليات المصرفية العالمية في الإمارات والرئيس العالمي للقطاعات الحكومية والسيادية والخاصة لدى البنك. وانضم الخلفاوي للعمل بالبنك عام 2008، ويتمتع بخبرة واسعة لأكثر من 20 عاماً في القطاع المصرفي شغل خلالها العديد من المناصب الرئيسية.

وقال مصطفى الخلفاوي: «سعداء بافتتاح فرعنا الجديد في سوق أبوظبي العالمي والمساهمة في مسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها دولة الإمارات من خلال توفير أفضل الخدمات المالية لنخبة من الشركات والأعمال المتميزة. ويمثل افتتاح هذا الفرع نقطة تحوّل مهمة في علاقاتنا الاستراتيجية مع سوق أبوظبي العالمي، حيث سيسهم في ترسيخ علاقاتنا مع العملاء العاملين في المركز المالي، ويمكننا من تزويدهم بأفضل الحلول الخاصة التي تناسب متطلباتهم وتدعم جهودهم لتنمية وتطوير أعمالهم في الدولة وخارجها. ونتطلع لتوفير خدمات مصرفية استثنائية وقيادة مستقبل نمو الخدمات المصرفية في الدولة والمنطقة».

ويتمتع بنك أبوظبي الأول بانتشار دولي واسع وشبكة فروع في 5 قارات تساعد في توفير أفضل الخبرات والخدمات المالية لدعم الأعمال المحلية والإقليمية والدولية التي ترغب بتطوير أعمالها في الدولة وخارجها.

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