القرية العالمية تفتح باب التسجيل للمطاعم والمقاهي في موسمها الـ27

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، فتح باب التسجيل أمام المطاعم والمقاهي الراغبة بالمشاركة في موسمها السابع والعشرين، الذي سينطلق في أكتوبر المقبل. ويمكن للمستثمرين في مجال المأكولات والمشروبات تسجيل عروضهم للمشاركة في الموسم المقبل، عبر البوابة الرقمية الخاصة بالأعمال التجارية على الموقع الإلكتروني للوجهة، لفرصة توفير خدماتهم ومنتجاتهم، كما يمكن للمستثمرين في مجال المأكولات الشعبية تسجيل طلباتهم على الموقع نفسه.

وتوفر وجهات الطعام في القرية العالمية، التي يطلق عليها لقب «روائع ترضي كل الأذواق»، مجموعة متنوعة من الأطباق والمطابخ العالمية الأكثر شهرة في المنطقة، ضمن مزيج فريد من خيارات المأكولات في القرية.

ويستمتع ملايين الضيوف عبر المواسم المتعاقبة بتجارب تناول الطعام المتنوعة في القرية، مع أكثر من 200 منفذ تشمل سلاسل من المطاعم والمقاهي، وكذلك العديد من خيارات المأكولات الشعبية، التي توفر مذاقات فريدة. ومن المقرر أن تستضيف الوجهة خلال الموسم 27، مفاهيم جديدة ومبتكرة تقدم أطباقاً فائقة التنوع، تحتفي بثقافات الطعام الرائعة من جميع أنحاء العالم.

وقال أحمد خضر، مدير أول - قسم عمليات التأجير، في القرية العالمية: القرية العالمية وجهة رائدة لـ«عشاق الطعام»، حيث توفر مجموعة فائقة التنوع من عروض الطعام على مستوى المنطقة. ويسهم شركاؤنا في مرافقة ضيوفنا عبر رحلة لثقافات الطهي العالمية، مع خيارات من الأطباق التقليدية والمبتكرة الأكثر شهرة في العالم. ويعتبر هذا الوقت من العام الأكثر تشويقاً، حيث يمنحنا فرصة استكشاف المفاهيم العصرية لشركائنا الجدد. ونحرص في القرية العالمية على تسهيل الأعمال لشركائنا القدامى والجدد في تجربة واستمرارية أفكارهم الفريدة والمتنوعة، ويسعدنا رؤية إنجازاتهم تبدأ في القرية العالمية ثم تنتشر في الإمارات والمنطقة.

وتدعو القرية العالمية الشركاء المحتملين للتسجيل على بوابة الأعمال التجارية للقرية العالمية -business.globalvillage.ae، حيث تم فتح باب «طلب تقديم العروض» (RFP) للمطاعم والمقاهي، وذلك حتى 16 يوليو. كما يمكن للشركاء المهتمين بتوفير مفاهيم جديدة ضمن فئة المأكولات الشعبية في القرية العالمية، تسجيل طلباتهم للتعرف على موعد فتح باب «طلب تقديم العروض» لهذه الفئة من الأعمال في وقت لاحق هذا الصيف.

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