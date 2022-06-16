وصل للعقارات تبيع 80% من مشروع «ذا نوك 1» في يوم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت وصل للعقارات التابعة لمجموعة وصل لإدارة الأصول، وإحدى أكبر شركات تطوير وإدارة العقارات في دبي، بيع 240 وحدة بمشروع «ذا نوك 1» في يوم واحد من الإطلاق ضمن مشروع وصل غيت الرئيس في جبل علي.

وشهد يوم المبيعات الذي أقيم في مركز وصل لتجربة العملاء على شارع الشيخ زايد، إقبالاً هائلاً من المشترين الذين قصدوا المركز للاختيار من بين الوحدات المتاحة التي تضم شققاً من غرفة واحدة وغرفتين وثلاث غرف، حيث تم بيع 80% من الوحدات في يوم.

ويعكس هذا الإقبال الكبير والمبيعات الناجحة مدى حيوية قطاع دبي العقاري وجاذبيته، كما يعد دليلاً على جودة المشاريع التي تطلقها وصل، ومسيرتها الحافلة بالإنجازات، وسمعتها المرموقة في السوق. ويمكن للمشترين الانتقال مباشرة بعد إتمام عملية الشراء، في إطار النهج الذي تتبعه وصل عند إطلاقها مشاريع التملك الحر.

ويتمتع مبنى «ذا نوك 1» بموقع مميز داخل وصل غيت، المشروع الرئيس الذي تم إطلاقه كجزء من مهمة الشركة الهادفة لإحياء منطقة جبل علي وتطويرها. ويشمل المشروع «غاردينيا تاون هومز» و«ذا نوك 2»، و«فستيفال بلازا مول»، إضافة إلى مشاريع أخرى قيد التطوير. ويمتاز «ذا نوك 1» بوجود العديد من المرافق الراقية، بما في ذلك المسبح والصالة الرياضية الحديثة ومنطقة مخصصة للأطفال، يضاف إلى ذلك المناظر الطبيعية الخضراء في محيط المشروع لتوفير نمط حياة مريح للمستأجرين. ويقع هذا المشروع قرب محطة مترو الطاقة وشارع الشيخ زايد.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع وصل غيت 1.13 مليون متر مربع، وسيضم عند إنجازه 7000 وحدة سكنية، مع خدمات للضيافة والمرافق المجتمعية والترفيهية، والعديد من المطاعم والمقاهي المنتشرة في أرجائه. وسيكون المشروع على مقربة من المناطق الحرة والمجمعات التجارية، بما في ذلك المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا»، ومركز دبي للسلع المتعددة ومدينة دبي للإنترنت ودبي وورلد سنترال ودبي باركس آند ريزورتس. وسيشتمل وصل غيت أيضاً على حديقة مركزية وحديقة للكلاب والعديد من المعالم المائية ومناطق لملاعب الأطفال، ما يجعل منه أحد أكثر المجمعات السكنية المرغوبة في الإمارة.

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