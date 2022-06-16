«اينوك» توسع شبكة «إي لينك» المتنقلة عبر إطلاق 10 محطات جديدة بالدولة قبل نهاية 2022

المصدر: دبي ـ البيان

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كشفت اينوك لينك، المنصة الرقمية الشاملة لتزويد وقود المركبات التابعة لمجموعة اينوك، عن خططها الطموحة لتوسيع شبكتها من محطات «إي لينك» المبتكرة، المحطات المتنقلة التي تتيح للعملاء وسائقي المركبات الوصول بسهولة إلى خدمات تعبئة الوقود.

وتضم خطط «اينوك لينك» الطموحة افتتاح 10 محطات جديدة «إي لينك» في الدولة خلال عام 2022 في مواقع مميزة كالتي في نخلة جميرا وميدان وتاون سكوير وغيرها. وتشغّل المجموعة حالياً 7 محطات «إي لينك» تشمل خمس محطات في دبي واثنتين في أبوظبي. وحتى تاريخه، وفرّت محطات «إي لينك» الوقود لأكثر من 100 ألف مركبة بإجمالي يقارب 5 ملايين لتر.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: انسجاماً مع رؤية وتطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تلتزم اينوك بتشييد بنية تحتية راسخة في قطاع التجزئة لتلبية احتياجات دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الأعوام الخمسين المقبلة، مما يؤكد على مكانة المجموعة الرائدة كمساهم رئيسي في قطاع الطاقة.

وأضاف: يأتي الكشف عن خطط توسيع شبكة محطات «إي لينك» تأكيداً على نجاح استراتيجيتنا الشاملة لتعزيز بنية خدمات التزود بالوقود في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تطبيق الحلول المبتكرة والقائمة على أحدث التقنيات. فقد لاقت محطات «إي لينك» التي أطلقناها سابقاً في دبي وأبوظبي استحساناً لافتاً من عملائنا في الإمارتين، ونحن على ثقة بأن إطلاق المزيد من هذه المحطات سيتيح للسائقين الوصول بسهولة وسلاسة لخدمات تعبئة الوقود.

وتتميز محطات «اي لينك» المتنقلة بتصميمها المستقبلي والمبتكر، ولا تتطلب أية عمليات تركيب وتجميع، مما يجعل عملية نقلها إلى مواقع مختلفة تتم بسرعة وسهولة حسب مستويات الطلب على الوقود دون أي تأخير. وجُهّزت المحطات بخزانات وقود تتراوح سعتها ما بين 5000 و30 ألف لتر تتيح تزويد حتى أربع مركبات بالوقود في وقت واحد، وبالتالي تقليص مدة انتظار المركبات للتزوّد بالوقود. وتضم المحطات مظلات مصنوعة من ألياف الكربون المعروفة بوزنها الخفيف والمستخدمة في سيارات الفورمولا 1، وذلك لتوفير أفضل تجربة تزوّد بالوقود للعملاء، كما أن المحطات مزودة بأنظمة رقمية مبتكرة لإثراء تجربة التزود بالوقود.

وصُممت محطات «إي لينك» المتنقلة بمجموعة من معايير الاستدامة كنظام استعادة الأبخرة الذي يسهم في تقليص الانبعاثات أثناء تعبئة الوقود من صهاريج التخزين، وتعمل هذه المحطات بالوقود الحيوي الصديق للبيئة وتضم شاشات رقمية وأنظمة إنارة LED، كما أنها مجهزة بعدادات ذكية بإنترنت الأشياء والاتصال عبر تقنية الحوسبة السحابية وإمكانية التتبع باستخدام نظام تحديد الموقع العالمي GPS وتقنية تحديد الهوية بموجات الراديو RFID. وعلاوة على توفير العديد من خيارات الدفع السهلة باستخدام بطاقات الخصم والائتمان، سيحظى العملاء قريباً بفرصة الاستفادة أيضاً من برنامج المكافآت Yes في محطات «إي لينك» عبر كسب النقاط والمكافآت لدى الدفع لقاء الوقود والمشتريات الأخرى في محطات «إي لينك». و«اينوك لينك» شركة مملوكة بالكامل لمجموعة اينوك، وهي جزء من برنامج مسرع الأعمال «نكست» الذي أعلنت عنه المجموعة عام 2019.

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