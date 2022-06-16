«أرادَ» تبدأ تسليم المرحلة السادسة الأخيرة بمشروع مساكن نَسمَة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

باشرت شركة «أرادَ» تسليم المنازل في المرحلة السادسة الأخيرة في مساكن نَسمَة، المجتمع العصري بضاحية السيوح في الشارقة الجديدة. ويتم حالياً تسليم 124 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأخيرة من المخطط الرئيس لمساكن نَسمَة، التي تضم في مجملها 1117 منزلاً بخيارات متنوعة بدءاً من المنازل المتلاصقة من غرفتي نوم، وصولاً إلى الفلل من 5 غرف نوم.

ومع بدء عملية تسليم المرحلة الأخيرة تسدل أرادَ الستار على مشروعها الأول، الذي بات أسرع المشاريع العقارية مبيعاً في تاريخ الشارقة بعد بيع مرحلته الأولى بالكامل خلال أقل من شهر واحد بعد إطلاقها في 2017.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: «كان وعدنا لعملائنا عند إطلاق مساكن نَسمَة بسيطاً، حيث تمثّل في تشييد منازل ذات تصاميم جميلة ضمن مخطط رئيس يمتاز بمرافقه الراقية وأسعاره المنافسة ومواعيد التسليم المحددة. ومع قرب اختتام جميع الأعمال الإنشائية، يسرني القول إن أرادَ استطاعت الوفاء بهذا الوعد، ولا سيما باعتبار مساكن نَسمَة قد أصبحت أحد أبرز المجتمعات وأكثرها شعبية في إمارة الشارقة».

وأضاف: «نحن ملتزمون بتوفير أسلوب حياة عصرية نابضة لجميع المقيمين في مساكن نَسمَة، حيث سنواصل تنظيم الفعاليات والأنشطة الترفيهية لجميع أفراد العائلة ضمن هذا المجتمع المتكامل. كما سنستأنف عمليات صيانة المرافق العامة والمساحات الخضراء بشكل دوري وفق أعلى المعايير المتبعة لضمان راحة ورفاهية جميع السكان».

وتمتد مساكن نَسمَة على مساحة تزيد على 5 ملايين قدم مربعة ضمن مخطط رئيس تنتشر فيه المساحات الخضراء الرحبة والمرافق الاستثنائية، بما في ذلك القلب التجاري النابض والحديقة الكبرى المجاورة له. وتتضمن المرافق الأخرى في مساكن نَسمَة حديقتين محليتين إضافيتين ومركز تسوّق ثانياً ومسجداً.

وتتميز مساكن نسمَة بموقعها الاستراتيجي مع سهولة الوصول منها إلى دبي وبقية المناطق الشمالية، حيث لا تبعد أكثر من 20 دقيقة بالسيارة عن مطار دبي الدولي، فضلاً عن قربها من جامع الشارقة الكبير ومجتمع مَسار المتكامل في ربوع الطبيعة الخضراء، الواقعين على مسافة 5 دقائق بالسيارة من هذا المجتمع العصري. وخلال العام الماضي، افتتحت أرادَ مركز وحديقة نَسمَة سنترال، القلب التجاري والترفيهي النابض للمشروع، حيث وفرت للمقيمين باقة متنوعة من منافذ البيع والمطاعم والمقاهي، إلى جانب تلة اصطناعية تحتضن جناحاً خاصاً، مع مجموعة من المرافق الرياضية والترفيهية المختلفة.

وتقع مساكن نَسمَة في إحدى أكثر ضواحي الشارقة جذباً للمشترين والمستأجرين وفقاً للأبحاث الصادرة مؤخراً عن موقعي دوبيزل وبيوت المختصين بالشؤون العقارية، وذلك بناءً على بيانات خاصة بالربع الأول من هذا العام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز