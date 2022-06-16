أوقاف دبي : إطلاق أول وقف للملابس لدعم العمل الإنساني

المصدر: دبي - البيان

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أطلق مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي أول وقف مبتكر للملابس ويخصص ريعه لبناء وقف خيري مستدام يدعم مختلف مجالات العمل الإنساني.

وتقوم فكرة الوقف على جمع الملابس القديمة من المتبرعين وإعادة بيعها وتدويرها واستخدام العائد المالي لبناء وقف دائم وتبدأ عملية التبرع من خلال تطبيق "عطاء" الالكتروني بحيث يقدم الراغبون بالتبرع طلبا عن طريق التطبيق ثم يتم إرسال سيارة لاستلام الملابس من المتبرعين ليتم لاحقا بيعها وتحويل العائد المادي بنسبة 100 بالمائه لحساب الوقف وذلك بالتعاون مع إحدى شركات إعادة التدوير .

كما يمكن للمتبرع من خلال التطبيق اختيار نوع الوقف الذي يرغب بالمساهمة في بنائه مثل وقف التعليم وقف الصحة أو وقف عموم الخير.

وقال سعادة علي المطوع الامين العام لمؤسسة الاوقاف وشؤون القصر بدبي إن المبادرة تقدم الفرصة لكافة شرائح المجتمع على اختلاف مستوياتها المادية للمشاركة في تشييد وقف خيري مستدام يسهم في دعم مختلف مجالات الخير .

من جانبها قالت زينب جمعة التميمي مديرة مركز محمد بن راشد العالمي للاستشارات الوقف والهبة إن الهدف من هذه المبادرة هو منح الفرصة لجميع أفراد المجتمع وجميع الفئات والجنسيات المساهمة في دعم المجتمع من خلال الأوقاف المبتكرة و بأبسط الموارد المتاحة لديهم .

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