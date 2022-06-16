مجموعة تيكوم تُعلن النطاق السعري لسهم الطرح وبدء فترة الاكتتاب

المصدر: البيان

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أعلنت مجموعة تيكوم ("الشركة")، التابعة لدبي القابضة والتي تمتلك وتدير وتشغّل عشرة مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية وتعد مساهماً أساسياً في تنمية القطاعات القائمة على المعرفة في دبي، اليوم عن النطاق السعري لسهم الطرح وبدء فترة الاكتتاب العام الأولي ("الاكتتاب" أو "الطرح العالمي") في سوق دبي المالي.

تفاصيل النطاق السعري لسهم الاكتتاب

تم تحديد النطاق السعر لسهم الاكتتاب العالمي بين 2.46 درهم إماراتي و2.67 درهم إماراتي للسهم الواحد. وستتم إتاحة 625 مليون سهم (625,000,000 سهم) للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 12.5٪ من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال المجموعة مع احتفاظ دبي القابضة لإدارة الأصول ("دي إتش إيه إم")، المساهم البائع، بحق زيادة حجم الطرح العالمي في أي وقتٍ قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً لقوانين الإمارات وبموجب حصولها على الموافقة من هيئة الأوراق المالية والسلع.

ومن المتوقع أن تتراوح قيمة إجمالي الطرح العالمي بين 1.5 مليار درهم (419 مليون دولار أمريكي) – 1.7 مليار درهم إماراتي (454 مليون دولار أمريكي)، مما يعني أن القيمة السوقية للمجموعة عند الإدراج ستتراوح بين 12.3 مليار درهم (3.4 مليار دولار أمريكي) – 13.4 مليار درهم إماراتي تقريباً (3.6 مليار دولار أمريكي).

عملية الاكتتاب

وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً، سيكون الاكتتاب في الأسهم المطروحة متاحاً لشرائح المكتتبين المبينة أدناه:

- للمكتتبين من الأفراد، والمستثمرين الآخرين، وموظفي مجموعة دبي القابضة المؤهلين (حسبما هو موضح في نشرة طرح أسهم الاكتتاب العام للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة - "نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات")، وذلك ضمن اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات.

- للمستثمرين المحترفين، والمستثمرين الآخرين في عدد من الدول، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من اكتتاب المشترين من المؤسسات المؤهلة والطرح المُعفى.

تبدأ فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات اليوم وتنتهي بتاريخ 23 يونيو 2022، بينما ستنتهي فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين بتاريخ 24 يونيو 2022.

من المتوقع إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 5 يوليو 2022، اعتماداً على ظروف السوق وموافقات الجهات التنظيمية المعنية بدولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على إدراج وتداول أسهم المجموعة في سوق دبي المالي.

وتتوفر تفاصيل الطرح العالمي فيما يخص المكتتبين الأفراد في دولة الإمارات في نشرة الاكتتاب باللغة العربية، أما فيما يخص اكتتاب المستثمرين المؤهلين، فتتوفر التفاصيل في مذكرة طرح دولية باللغة الإنجليزية. كما تتوفر نشرة الاكتتاب بدولة الإمارات ومذكرة الطرح الدولية عبر الموقع الإلكتروني ipo.tecomgroup.ae. وتم أيضاً تخصيص مركز اتصال للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بالطرح عبر الرقم: 800-TECOM-IPO.

وقد عُيّنت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال (ش.م.خ)، وبنك أبوظبي الأول (ش.م.ع)، وجولدمان ساكس إنترناشونال، ومورجان ستانلي وشركاه انترناشيونال بي ال سي، ويو بي اس ايه جي فرع لندن كمنسقين عالميين مشتركين وكمديري السجل المشتركين.

كما عُيّن بنك الإمارات دبي الوطني (ش.م.ع) كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، بالإضافة إلى كل من بنك أبوظبي التجاري مصرف (ش.م.ع)، مصرف أبوظبي الإسلامي (ش.م.ع)، ومصرف عجمان (ش.م.ع)، بنك دبي التجاري (ش.م.ع)، وبنك دبي الإسلامي (ش.م.ع)، ومصرف الإمارات الإسلامي (ش.م.ع)، وبنك أبوظبي الأول (ش.م.ع)، وبنك المشرق (ش.م.ع)، ومصرف الشارق الإسلامي (ش.م.ع) كبنوك تلقي الاكتتاب.

المستثمرون الأساسيون

في 15 يونيو 2022، أبرمت مجموعة تيكوم اتفاقيات استثمار أساسي مع كل من "صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي" و"شمال القابضة ذ. م. م"، اللذين التزما باستثمار ما مجموعه 283.75 مليون درهم إماراتي (نحو 77.25 مليون دولار أمريكي) في الطرح العام للمجموعة، وذلك وبناءً على سعر الطرح النهائي، وستخضع الأسهم المملوكة لكلا المستثمرين الأساسيين لفترة حظر تداول مدتها 180 يوماً، عقب إدراج الشركة.

وعقب إعلان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن إدراج 10 شركات في سوق دبي المالي، تم إنشاء صندوق الاستثمار الاستراتيجي الإماراتي (UAE Strategic Investment Fund) ليكون بمثابة مستثمر استراتيجي يركز على استثمارات طويلة الأجل في الاكتتابات العامة الأولية في دبي. وهو محفظة منفصلة من بنك الإمارات دبي الوطني AM SPC يديرها بنك الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، أحد أكبر وأعرق مديري الأصول في الشرق الأوسط مع سجل حافل من الاستثمارات في الأسهم المدرجة وغيرها من فئات الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تفويضات منفصلة وصناديق مشتركة.

و"شمال القابضة ذ. م. م."، هي شركة استثمارية مقرها دبي تدير محفظة من الاستثمارات المتنوعة المتوافقة مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة دبي لبناء اقتصاد وطني قوي.

امتثال الأسهم لمبادئ الشريعة الإسلامية

أصدر الرئيس والعضو التنفيذي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك أبوظبي الأول ش.م.ع تصريحات تؤكد أن الطرح العالمي من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ولا يجوز للمستثمرين الاعتماد على هذه التصريحات ويجب عليهم بذل العناية الواجبة الخاصة بهم لضمان أن الطرح العالمي متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية لأسبابهم الخاصة.

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