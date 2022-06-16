أداء استثنائي لبيوت العطلات في دبي 2021

المصدر: دبي – بشار باغ

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أفادت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بأن قطاع بيوت العطلات في الإمارة حقق في العام الماضي أفضل أداء على الإطلاق من ناحية معدلات الإشغال وكذلك من ناحية معدل السعر اليومي.

وفي تقريرها السنوي عن أداء القطاع السياحي في دبي أوضحت الدائرة أن معدل إشغال وحدات بيوت العطلات في 2021 وصل إلى 59% مقابل 49% عام 2015 وذلك بالرغم من الزيادة الكبيرة في عدد الوحدات التي دخلت السوق موضحاً أن قطاع بيوت العطلات حقق العام الماضي أداءً استثنائياً إذ بلغ معدل الإشغال على مستوى المدينة أعلى مستوى له على الإطلاق.

وأشارت الدائرة إلى أن معدل السعر اليومي لوحدات بيوت العطلات في دبي سجل أيضاً أعلى معدل على الإطلاق، إذ وصل إلى 963.10 درهماً (262.21 دولاراً)، مرتفعاً من 801.30 درهم (218.16 دولاراً) في عم 2020 وبنمو أكثر من 20%.

وارتفع عدد وحدات «بيوت العطلات» في الإمارة من 1641 وحدة في عام 2015 حينما تم إطلاق النظام الجديد إلى 13 ألفاً و722 وحدة في نهاية العام الماضي 2021 وبنمو 736 في 7 سنوات، فيما يسلط النمو السريع لسوق تأجير بيوت العطلات في دبي الضوء على ديناميكيات السوق المتغيرة. وتساهم بيوت العطلات في تنويع وتعزيز قطاع الضيافة في دبي كما تعزز قدرة الإمارة على استقطاب الزوار من كافة الشرائح والفئات وتحقيق التكامل مع القطاع الفندقي في الإمارة.

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