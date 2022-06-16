«روّاد» تعتمد تمويل مشروع سياحي بالساحل الشرقي

المصدر: (الشارقة – البيان)

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اعتمدت لجنة تمويل المشاريع بمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» التابعة لاقتصادية بالشارقة، تمويل مشروع سياحي في الساحل الشرقي للدولة بقيمة 400,000 درهم من برنامج تمويل الأصول.

جاء ذلك خلال الاجتماع العاشر لعام 2022 برئاسة حمد المحمود مدير المؤسسة، في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وناقشت اللجنة الجوانب المتعلقة برصيد التمويل، إضافة إلى عرض المشاريع المتقدمة للتمويل. حضر الاجتماع الأعضاء سعيد السويدي، وفيصل المدفع، وفهد الخميري، والدكتور مدثر عبد الله، ونورا الزرعوني، ومن اللجنة الفنية لتمويل المشاريع فاطمة آل علي رئيس اللجنة الفنية مدير إدارة دعم وتمويل المشاريع، وأعضاء اللجنة حمدة الحمادي إداري أول تمويل، وناصر العويس محلل مالي أول.

وقال حمد المحمود إن اللجنة أقرّت تمديد قرار التمويل للمشاريع حال وجود أسباب مبررة بمدة مماثلة إلى 90 يوماً إضافياً.

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