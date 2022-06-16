«أم القيوين الصناعية» ترسخ مكانة الإمارة على خريطة الاستثمار

المصدر: أم القيوين - وام

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تمضي هيئة أم القيوين الصناعية، بخطى ثابتة نحو تعزيز نهضة إمارة أم القيوين، لتحقيق تنمية شاملة، وتوطيد مكانتها على خريطة الاستثمار المحلي والعالمي، من خلال جذب رؤوس الأموال، وتقديم كل التسهيلات الممكنة، حيث تشرف الهيئة على منطقة أم الثعوب الصناعية في أم القيوين، والتي تبلغ مساحتها 60 مليون قدم مربعة، وتتضمن أراضي تجارية وصناعية ومستودعات للتخزين.

وأكدت الهيئة حرصها على الإسهام في بناء منطقة صناعية، وفق أعلى المعايير المحلية والدولية. وارتفعت نسبة عقود الإيجار في منطقة أم الثعوب الصناعية من 192 عقداً فعالاً في العام المالي 2019، إلى 289 عقداً نهاية 2021، بزيادة 98 عقداً، أي بنسبة 50.21 %. وزادت العقود الجديدة عامي 2020 و2021، بنحو 102 عقد جديد، ما يمثل 206 قطع أرض بمساحة 922,513 متراً مربعاً، منها 71 % أراضٍ صناعية، و29 % موزعة بين الأراضي التجارية والمستودعات وسكن العمال.

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