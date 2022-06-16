الأسهم المحلية تواصل الصعود.. والسيولة تتجاوز 1.8 مليار درهم

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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واصلت أسواق الأسهم المحلية الصعود في ختام تداولات جلسة أمس ولليوم الثاني على التوالي، وذلك بدعم ارتفاع شبه جماعي لأسهم القطاعات القيادية. وربح رأس المال السوقي أكثر من 13.8 مليار درهم .

وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 1% بدعم قطاعات العقار والاستثمار والبنوك والنقل. كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.4%. واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.8 مليار درهم، منها 1.4 مليار بأبوظبي و387 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على نحو 312 مليون سهم، موزعة بواقع 105 ملايين سهم في دبي ونحو 207 ملايين بأبوظبي، عبر تنفيذ 15385 صفقة.

سوق دبي

وصعد مؤشر سوق دبي 1% ليغلق عند 3336 نقطة بدعم صعود أسهم العقار 0.9% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 0.7% و«إعمار للتطوير» 2.7% و«الاتحاد العقارية» 0.4%. وصعد قطاع الاستثمار 0.8% بدعم ارتفاع «سوق دبي المالي»2.7 % و«شعاع كابيتال» 0.9%.

كما صعد قطاع البنوك 2% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 2.2% و«دبي الإسلامي» 2.3%. وارتفع قطاع النقل 0.1% مع ارتفاع «العربية للطيران» 0.9%، بينما تراجع «أرامكس» 1% و«الخليج للملاحة» 3%. وصعدت أسهم قطاعات الخدمات 0.4% والسلع 13% والمرافق العامة 0.8%. وصعد سهم «ديوا» 0.8%، بينما هبطت أسهم قطاعي الاتصالات 0.6% والتأمين 0.3%.

وتصدر «بنك المشرق» النشاط مستقطباً 88.6 مليون درهم، فيما كان سهم «تكافل الإمارات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.4 %.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.4% ليغلق عند 9539 نقطة. وفي قطاع العقار صعد «الدار» 1.8% و«رأس الخيمة العقارية» 1.7%. وفي القطاع المالي والبنوك تراجع «العالمية القابضة» 3% و«أبوظبي التجاري» 0.2%، بينما صعد «أبوظبي الإسلامي» 1% و«أبوظبي الأول» 0.3%. وفي قطاع الطاقة، هبط سهم «أدنوك للتوزيع» 0.2% و«دانة غاز» 0.9%، بينما صعد «أدنوك للحفر» 1%. وفي قطاع الاتصالات، صعد سهم «اتصالات» 0.6% و«الياه سات» 2%.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط، جاذباً 356 مليون درهم، فيما كان سهم «اي دي سي كوربوريشن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3%.

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