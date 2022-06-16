محادثات لـ«كاليون» التركية مع «العالمية القابضة» حول أصول طاقة

المصدر: (إسطنبول – رويترز)

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قالت مصادر مطلعة: إن كاليون القابضة التركية، في مراحل متقدمة من محادثات مع الشركة العالمية القابضة بأبوظبي، بشأن إقامة شراكة استراتيجية لأصول الطاقة.

وقالت 4 مصادر، إن كاليون، التي لديها امتيازات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تركيا، تجري محادثات شراكة في مجال الطاقة مع أبوظبي، وذكر مصدران أن المحادثات مع الشركة العالمية القابضة، بينما أفاد الآخران، أن المحادثات في مرحلة متقدمة، لكن الاتفاق النهائي لم يتأكد بعد.

وقال مصدران إن محادثات الشراكة مع الشركة العالمية القابضة، شملت جميع أصول الطاقة لدى كاليون. وذكر أحد المصادر أن المحادثات بدأت في نهاية العام الماضي، مضيفاً أنهم «يجرون محادثات متقدمة مع أبوظبي للشراكة في أصول الطاقة». وقالت كاليون القابضة لرويترز«نجري محادثات حالياً مع منظمات دولية، بينها مؤسسات من الإمارات».

وقال متحدث باسم الشركة العالمية القابضة، إنها ستواصل استكشاف سبل تنمية محفظتها الاستثمارية الدولية، عبر مختلف القطاعات والأسواق، بما في ذلك تركيا. وتمتلك كاليون مصنعاً لإنتاج الألواح الشمسية، بطاقة إنتاج سنوية تبلغ نحو 500 ميغاوات في أنقرة، وتشيد محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1350 ميغاوات في قونية.

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