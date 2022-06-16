المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت جمعية المدققين الداخليين إطلاق «مجلس الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي في الإمارات» في مبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة. ويهدف المجلس الجديد إلى تبادل الخبرات والمهارات بين أعضاء المجلس والتعرف إلى أفضل الممارسات في مواجهة التحديات المستقبلية في مجال التدقيق الداخلي وتعزيز سمعة الإمارات مركزاً للحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص.

وقال عبدالقادر عبيد علي رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين: هذه مبادرة جديدة تطلقها الجمعية بهدف تعزيز سمعة الإمارات مركزاً عالمياً للحوكمة الرشيدة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية على هذا الصعيد لدى الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وأضاف: دورنا كجمعية سيكون توجيهياً فقط إذ سيقوم أعضاء المجلس بتحديد القضايا التي يودون مناقشتها في اجتماعاتهم، ونحن نقوم بمساعدتهم على وضع أجندة الاجتماع والإسهام في اختيار المتحدثين في الجلسة النقاشية. وأشار إلى أن المجلس سيكون له دور مهم في نشر ثقافة التميز في مجال التدقيق الداخلي ويشكل منصة احترافية للتكامل وتبادل الخبرات والمعرفة والتعرف إلى تجارب الآخرين. نخطط في الفترة المقبلة لتوسيع نطاق المجلس ليشمل المدققين الداخليين بدول المنطقة.

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