«تريند مايكرو» تطلق المنصة السيبرانية الأشمل لتعزيز الرحلات الرقمية لمؤسسات المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة تريند مايكرو إنكوربوريتد للأمن السيبراني، إطلاق «Trend Micro One»، وهي منصة سيبرانية موحدة تشمل قائمة من الشركاء التقنيين الذين يعملون كمنظومة واحدة لتمكين العملاء من فهم المخاطر السيبرانية بشكل أفضل والتعامل معها وخفض مخاطرها.

وتواجه المنظمات عبر مختلف القطاعات مخاطر إلكترونية متنامية، كما أن الفرق الأمنية مُثقلة بأعباء التعامل مع العديد من المنتجات الأمنية المختلفة التي لا تتكامل مع بعضها البعض، ولذلك جاءت المنصة لتوفر تقييماً للوضع الأمني وتحليلاً شاملاً للمخاطر المحيطة بالنقاط المستهدفة في الشركات، فضلاً عن اكتشاف التهديدات والاستجابة لها بما يضمن الحد من خطرها.

وقال الدكتور معتز بن علي، نائب الرئيس والمدير الإداري لتريند مايكرو في الشرق الأوسط وأفريقيا: مَرّت الشركات من جميع الأحجام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بنقلة نوعية بسبب عمليات التحول الرقمي السريعة التي شهدناها في الأشهر القليلة الماضية، لكن هذه النقلة شكلت في الوقت نفسه بيئة عمل محفوفة بالتهديدات المُعَقَّدَة التي يصعُب اكتشافها، أضف إلى ذلك أن عمليات الانتقال المتواصلة إلى السحابة الرقمية والعمليات السحابية الهجينة زاد من خطر هجمات مجرمي الإنترنت، ولكننا على ثقة من أن منصة Trend Micro One هي الدرع المثالية لمواجهتها، حيث تعتبر هذه المنصة من الجيل التالي للحلول السيبرانية، وتجمع العديد من المزايا التي توفر التغطية الأمنية والتقييم للمخاطر، مما يساعد الشركات في المنطقة من تعزيز وضعها الأمني وتسريع رحلتها الرقمية، والقيام بأعمالها التجارية والازدهار بشكل آمن.

وتعكس الهجمات التي تعرضت لها المنطقة مدى الحاجة إلى حلول سيبرانية متطورة لحماية الأصول الرقمية واستقرار المؤسسات، فَوفقاً لتقرير الأمن السيبراني السنوي الصادر عن شركة تريند مايكرو لعام 2021، نجحت الحلول الأمنية من تريند مايكرو على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في رصد وإيقاف أكثر من 436 مليون تهديد عبر البريد الإلكتروني، وإيقاف أكثر من 80 مليون هجمة باستخدام الروابط الضارة في جميع أنحاء المنطقة.

كما نجحت الشركة في تحديد وحجب أكثر من 20.5 مليون هجمة عبر البرمجيات الخبيثة. كما تمكنت حلول «شبكة المنزل الذكي» من تريند مايكرو من حماية البيئات الهجينة والأجهزة المنزلية والشبكات عبر إيقاف 18 مليوناً من التهديدات الواردة والصادرة في الشبكات، بالإضافة إلى منع أكثر من 33.5 مليون حادثة سيبرانية تستهدف شبكات المنازل الذكية.

وتعمل المنصة على تمكين العملاء من اكتشاف النقاط المستهدفة من مجرمي الإنترنت عبر تعيين ومراقبة وتحديد خصائص الأصول الرقمية في بيئاتهم، فضلاً عن فهم وتقييم المخاطر والثغرات الأمنية بشكل مستمر، وتشكيل الضوابط الأمنية، وتحديد أنواع الأنشطة الخطرة.

كذلك تسعى الشركة للتخفيف بشكل فعال من المخاطر عبر ضمان الضوابط الوقائية الصحيحة واتخاذ إجراءات سريعة للتقليل من المخاطر ومعالجة الهجمات من خلال الاستفادة من الاستخبارات الأمنية عن التهديدات.

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