مبيعات بمليار درهم لـ«ميرا العقارية» خلال الربع الأول 2022

المصدر: دبي - البيان

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حققت شركة ميرا للوساطة العقارية مليار درهم إجمالي مبيعات خلال الربع الأول 2022، منها مبيعات بقيمة 370 مليون درهم لشركة إعمار وحدها، لذلك منحت شركة إعمار العقارية ميرا للوساطة العقارية جائزة «الوكالة العقارية الأولى» في دبي للربع الأول من العام.

وقالت تمارا غتيجيفا، المدير التنفيذي والشريك في شركة ميرا للوساطة العقارية: يشرفنا الحصول على جائزة «الوكالة العقارية الأولى» من شركة إعمار، وهذا دليل على نمونا السريع جنباً إلى جنب مع المطورين العقاريين الرئيسيين في دبي. وميرا للوساطة العقارية هي شركة استشارات عقارية سكنية مقرها دبي. وتوسعت الشركة بسرعة إلى مجالات أخرى، مثل الضيافة وإدارة الممتلكات من خلال شركة ميرا لمنازل العطلات، وشركة ميرا للفنادق.

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