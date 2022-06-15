أسبوع التكنولوجيا المالية بـ«دبي المالي العالمي» ينطلق 28 يونيو

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن مركز دبي المالي العالمي، استضافة فعالية «أسبوع التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي» يومي 28 و29 يونيو 2022 في فندق ريتز كارلتون في المركز.

وسيقدم الحدث للاعبين الرئيسيين في قطاع التكنولوجيا المالية فرصة قيمة لمناقشة وبحث العوامل التي تدعم نمو قطاع الخدمات المالية مستقبلاً. ومن المتوقع أن يشارك في الفعالية أكثر من 1000 مشارك، بما فيها شخصيات بارزة تضم المبتكرين والمتمرسين ذوي الرؤية الثاقبة في قطاع التكنولوجيا المالية ومؤسسات الاستثمار الرائدة والبنوك وصناع السياسات وشركات الخدمات المالية.

وسيشهد الحدث إلقاء أكثر من 40 كلمة لمتحدثين بتخصصات عدة، وسيتخلله جلسات حوارية، وعرض حالات استخدام ضمن مجموعة من الشركات والمؤسسات، علاوة على الكشف عن منتجات مبتكرة؛ وستساعد جميعها في تسريع وتيرة تبني حلول الجيل المقبل التكنولوجية التي ستنقل القطاع إلى مستويات جديدة.

10 مجالات رئيسية

وسيتم التركيز على 10 مجالات رئيسية ترسم المرحلة التالية من قطاع التكنولوجيا المالية وتضم: الويب 3.0؛ والعالم الافتراضي (الميتافيرس)؛ والرموز غير القابلة للاستبدال؛ والعملات الرقمية؛ والبلوك تشين؛ والمدفوعات؛ والتمويل المدمج؛ والخدمات المصرفية المفتوحة؛ والتكنولوجيا التنظيمية؛ والبيئة والمجتمع والحوكمة.

وتضم قائمة الشخصيات التي أكدت مشاركتها تشينغبينغ زاو الرئيس التنفيذي لمنصة «بينانس»؛ وأرشد غفور رئيس «بنك أوف أمريكا» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ورينو ميكو الرئيس العالمي للأصول الرقمية في ستاندرد تشارترد؛ والدكتور بيرند فان ليندر الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري؛ وهنري أرسلانيان، الشريك الرئيس في ناين بلوكس كابيتال مانجمنت؛ ونافين جوبتا العضو المنتدب لمنطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة «ريبل».

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: نعمل منذ سنوات عديدة على بناء سوق التكنولوجيا المالية في المنطقة، وتعكس استضافتنا لفعالية «أسبوع التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي» التزامنا الراسخ بتسريع المرحلة التالية من نموه.

وتقدم هذه الفعالية فرصة مثلى تمكن اللاعبين الرئيسيين في القطاع من التواصل والتعاون وإيجاد الأفكار التي تسهم في تسريع وتيرة النمو والابتكار في القطاع.

ولطالما أسهم عملاء منظومة مركز دبي المالي العالمي وسيواصلون قيادة الابتكار الرقمي في مجالات عدة؛ بدءاً من الميتافيرس، إلى التمويل المدمج، ووصولاً إلى المبادرات المعنية بالبيئة والاستدامة والحوكمة. وسيدأب المركز دوماً على توفير بيئة تمدهم بأفضل الأدوات من أجل بناء مستقبل التمويل.

ويعتبر «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي منظومة رائدة للابتكار في المنطقة وأكبر تجمع للتكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي مع حوالي 600 شركة متخصصة بمجال التكنولوجيا والابتكار، والتي تتنوع بين شركات ناشئة وأخرى كبرى تمثل نسبة تتجاوز 60% من حصة السوق الإقليمية. كما يعد المركز جزءاً أساسياً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لحفز نمو دبي بالاعتماد على الابتكار، الذي يرسم ملامح مستقبل التمويل.

ويحظى الأسبوع بدعم قادة القطاع من الشركات الرائدة والناشئة، من بينهم أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني كشريك عارض؛ وبينانس وتمارا وياب كرعاة ذهبيين؛ وبركة وميدتشينز ويوشي ماركيتس كرعاة فضيين.

في حين يعتبر كل من جمعية الشرق الأوسط لرأس المال الجريء والتحالف العالمي للمراكز المالية الدولية، شركاء التعاون، وشركة «كريبتو أواسيس» راعي المنظومة.

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