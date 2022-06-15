«آيت كلاودز» توسع محفظة أعمالها في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة آيت كلاودز، وهي شركة محلية تركز على تأسيس العلامات التجارية في القطاع الاستهلاكي، توسيع محفظة أعمالها في الإمارات. وتخطو الشركة أولى خطواتها في السوق، وفي حوزتها محفظة قوية بالفعل، وذلك نتيجةً لتعاونها المسبق مع علامات، من بينها تشابس آند كو وكافيه مور وآيت كلاودز سيستمز.

ووضعت الشركة نصب أعينها، توسيع محفظة كافيه مور، من فرعين إلى 11، خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى توسيع حضور علامة تشابس آند كو، ليشمل الأسواق العالمية.

وتأسست شركة آيت كلاودز على يد مارك أيتشيسون، وحصلت على تراخيص للعمل من سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي للسلع المتعددة. واتخذت الشركة من دولة الإمارات مقراً رئيساً لأعمالها، التي تركز على العلامات التجارية التنافسية في القطاع الاستهلاكي.

كما يغطي نطاق عملها أيضاً شركات تعمل في السعودية (الرياض) والولايات المتحدة الأمريكية (نيويورك)، ومحفظة حالية، تشمل العديد من المجالات، كالتجميل والرفاهية والمأكولات والمشروبات والتكنولوجيا.

وقال مارك أيتشيسون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آيت كلاودز: تشهد المنطقة تزايداً سريعاً وصاعداً في أعداد رواد الأعمال والمؤسسين المتحمسين لحصد النجاح، واستغلال الأفكار التي من شأنها أن تتطور، لتصبح علامات تجارية عالمية.

ونؤمن في شركة آيت كلاودز للأسهم الخاصة، ببناء علاقات قوية ودائمة مع شركائنا، بغية تحقيق أهدافنا المشتركة. كما نهدف إلى تعزيز إمكانات العلامات التجارية، وقابلية توسعها، من خلال شتّى السبل المحتملة، مثل منح الامتيازات، أو عقد الشراكات، أو إقامة المشاريع المشتركة.

تقدم منصة آيت كلاودز سيستمز، حلولاً برمجية شاملة ومخصصة، طورها قسم التقنيات في شركة آيت كلاودز، وتهدف إلى مساعدة الشركات للاستفادة من عملياتها إلى أقصى حد، من خلال إدارتها بشكل أفضل، وذلك باستخدام خارطة طريق استراتيجية.

وتواصل الشركة توسيع حضورها العالمي، من خلال التخطيط لمجموعة واعدة من عمليات الاستحواذ والامتيازات في الأشهر المقبلة، وذلك بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، المتمثّلة بتعزيز الأولويات الاستراتيجية، وتلبية الاحتياجات الاقتصادية المستقبلية.

تعمل شركة آيت كلاودز حالياً، على استكشاف فرص الوصول إلى مختلف القطاعات الاستهلاكية، بما في ذلك المأكولات والمشروبات، والضيافة، والملابس، ورعاية المستهلك، والتقنيات، والاستدامة، والتجميل والرفاهية، والعقارات، وغيرها من القطاعات.

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