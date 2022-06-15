دبي تحتضن حفل جوائز «TPMEA 2022»

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت جوائز حدث الشرق الأوسط «TPMEA 2022» عن ترشيح شيلي فروست المؤسس والمدير لشركة «The Fridge» الرائدة في صناعة الأحداث الترفيهية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتكون ضمن قائمة المكرمين في حفل جوائزها لهذا العام والذي يقام في دبي، ولتكون بذلك المرأة الوحيدة التي تنافس للفوز بجائزة العام عن فئة صناع الموسيقى والترفيه.

استطاعت شيلي فروست في مسيرتها العملية الممتدة على 30 عاماً، خمسة وعشرون عاماً منها في الشرق الأوسط أن تعيد صوغ المشهد الترفيهي، وأن تجعل منه صناعة حية بكل ما يعنيه المصطلح من حيثيات، فمن التنظيم والتواصل والتخطيط إلى الابتكار والتأثير، مسيرة حافلة لم تشهد الكلل أو الملل، فمن تنظيم حدث افتتاح فندق في دبي تدرج مشوارها العملي لتصل إلى معرض إكسبو 2020 دبي ولتكون من خلال شركتها The Fridge المسؤول عن العروض الفنية والترفيهية كافة والتي حضرها أكثر من 25 مليون زائر من حول العالم.

لم يتوقف دور شيلي فروست على استقطاب الفرق والنجوم الموهوبين من خارج دورة الإمارات فحسب بل استطاعت أن تطور المشهد الموسيقي المحلي وتدعم المواهب المحلية وتقديمها بصورة فنية تليق بالمجتمع، وتعزز من قدرات أبنائه. فقد عملت باستمرار على إنشاء منصات تجذب الموسيقيين والموهوبين وحولت The Fridge إلى مركز إبداعي يحتوي مواهب المجتمع ويعمل على صقلها وإيصالها إلى جمهورها.

حاضنة ترفيهية

فعاليات عريقة وأحداث مهمة صاغت هوية The Fridge الإبداعية وجعلت منه حاضنة ترفيهية وفنية تنحني لها القبعة، وهذا ما كان ليكون لولا الجهود الكثيفة والمستمرة لفريق العمل الذي بنته وأدارته شيلي فروست لتنافس في قطاع قلما ينافسها عليه النساء، ولتنفرد في ريادتها لصناعة الترفيه وتترك بصمة متميزة في هذا المجال، ولم يكن عرض Jubilee Beats الذي جمع 30 فناناً ولدوا وترعرعوا في الإمارات العربية المتحدة وقدم على مسرح Jubilee في إكسبو 2020 دبي إلا تتويجاً لمسيرة التنوع والإبداع التي بدأتها شيلي فروست.

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