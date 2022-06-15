«نخيل» تطلق مبادرة «عِش بصحة»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة «نخيل» مبادرة «عِش بصحة مع نخيل»، وهي عبارة عن سلسلة من الفعاليات المجتمعية المخصصة لتعزيز مستويات الصحة والعافية.

وستبدأ مبادرة «عِش بصحة مع نخيل» الجديدة، والتي تم إنشاؤها لمجتمعات «نخيل» السكنية بفعاليات شهرية تركز على مواضيع مختلفة لصحة المجتمع، وينفذها فريق «نخيل لإدارة المجتمعات». وستقام الفعاليات في مجتمعات «نخيل» السكنية المنتشرة في جميع أنحاء دبي، وستضم مجموعة من خبراء الرعاية الصحية المحليين والإقليميين والعالميين، وستسلط المحادثات التفاعلية الضوء ليس فقط على أمراض نمط الحياة فحسب، ولكن ستعزز أيضاً الحوار الذي سيساهم في تحقيق تعزيز صحة المقيمين في المجتمع بشكل مستدام.

ولكون يونيو الشهر العالمي لصحة الرجال، ستطلق مبادرة «عِش بصحة مع نخيل» السلسلة الأولى من فعالياتها الثلاثاء، 21 يونيو، في مطعم «Isola» بـ«جزر جميرا»، والتي ستركز على المواضيع الخاصة بالرجال. وسيكون المتحدث لهذه الفعالية، إيرينا شارما والدكتور الضيف من النمسا، هارالد ستوسير، مؤسس «Modern Mayr Medicine».

وقال فرانسيس جياني، الرئيس التنفيذي لإدارة المجتمعات لدى شركة «نخيل»: تهدف مبادرة «عِش بصحة مع نخيل» إلى جمع المجتمعات معاً ومنحهم إمكانية الوصول إلى المعلومات القائمة على الأدلة، لدعم صحتهم وعافيتهم. تعتبر مبادرة «عِش بصحة مع نخيل» واحدة من العديد من المبادرات لتعزيز جودة الحياة للمقيمين في مجتمعاتنا السكنية والسكان بدبي.

وقالت إيرينا شارما، الناشطة في مجال الصحة والعافية والتي أنشأت مبادرة «عِش بصحة مع نخيل»: يهدف هذا التعاون مع مجتمعات «نخيل» إلى مساعدة المجتمعات في الحصول على خيارات عدة لنمط حياة أفضل. يركز هذا المفهوم على فهم قيمة جودة نمط الحياة وزيادة طاقة الأفراد، فضلاً عن كيفية المساهمة في إطالة العمر صحياً.

وقال الدكتور هارالد ستوسير: مبادرة «عِش بصحة مع نخيل» تتيح معرفة المزيد عن الصحة والعافية. إن الشعور بالانتماء للمجتمع أمر مهم ومرتبط مباشرة بالصحة، حيث ثبت أنه يخفض معدلات ارتفاع ضغط الدم والسمنة والسكري وأمراض نمط الحياة الأخرى. تعتبر هذه المبادرة المجتمعية المخصصة للصحة، ركيزة للسلوكيات الصحية ونمط الحياة وهي تساعد على حياة صحية أطول.

وتتوافق قيم ومبادئ مبادرة «عِش بصحة مع نخيل» مع بودكاست «Wellevate Life»، وهي منصة مجتمعية محلية تضم خبراء إقليميين وعالميين في مجال الصحة والعافية، كما ترعى المبادرة أيضاً منصة بودكاست «Wellevate Life» لتتيح بشكل أوسع الوصول إلى المعرفة وخيارات نمط الحياة في المجتمع، مما يلبي الطلب المتزايد للعيش بطريقة صحية ومناسبة. وتلتزم شركة «نخيل» بالمساهمة في دعم صحة المجتمع من خلال نمط الحياة الإيجابي ونشر السعادة وتوفير جودة الحياة العالية.

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