داماك العقارية تطلق «صفا تو»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت داماك العقارية إطلاق أحدث مشاريعها «صفا تو» بالتعاون مع دار «دي غريسوغونو». ويتألف المشروع من برجين توأمين بارتفاع يزيد على 80 طابقاً مقابل مشروع «صفا ون»، وبإطلالات على قناة دبي وبرج العرب وجزيرة النخلة.

والتصاميم أبدعتها دار «دي غريسوغونو»، مع توظيف اللون القرمزي كعنصر أساسي في مختلف جنبات المشروع. ويحاكي «صفا تو» بهندسته المعمارية جوهرة من المجموعة التي ابتكرها مؤسس الدار فواز غروزي، وهي خاتم جميل من الياقوت الطبيعي يبلغ وزنه 45.39 قيراطاً، ويحمل اسم «فيرجن سكارليت».

وقال نيال ماكلوغلين، نائب رئيس أول في داماك: «يعتبر «صفا تو» مشروعاً حصرياً في كافة جوانبه. ويلتقي البرجان معاً في القاعدة والوسط والتاج مع خصائص مميزة، بما في ذلك «القلب الياقوتي»، الذي يقع في المركز، وعند الوصول إلى الطابق 60، يوجد مسبح عائم يوفر إطلالات على أفق دبي.

وستتم إضاءة المبنى باللون الأحمر عند اكتماله، وسيحتوي على طوابق فاخرة، وأخرى فائقة الفخامة في الأدوار العليا. ويتميز «صفا تو» بالمساحات الخضراء الواسعة الممتدة عبر وحدات المعيشة والأماكن العامة. يضاف إلى ذلك وجود غابة ضباب على قمة البرج، محاطة بعروض الليزر والعديد من المطاعم والمقاهي. ومن بين عوامل الجذب في غابة الضباب مرتفع يحاكي شكل الجبل، ليوفر للمقيمين والزوار شعوراً بعبور تضاريس غير مألوفة. وسيكون هناك أيضاً مسبح بشاطئ اصطناعي في طابق المنصة 1، وستحيط به أشجار النخيل والأجواء الاستوائية.

وتم التخطيط لإنشاء منحدر زجاجي لإضفاء روح المغامرة على المشروع، بينما ستحتوي الشقق أيضاً على حمامات السباحة الزجاجية. وتم التخطيط لإدخال شاشة لعرض الوسائط تتيح للمقيمين فرصة الاستمتاع بالترفيه.

وسيضم المشروع مساراً طويلاً للجري بأرضية حمراء يحمل اسم SkyRun، وسيجذب إليه عشاق اللياقة البدنية. ويوجد المسار في تاج المشروع الذي يمتد عبر البرجين، وصمم لدعم أنماط الحياة الصحية، مع إدخال عنصر التشويق والإبهار، من خلال إتاحة المجال للتنزه أمام الباحثين عن المغامرة من الضيوف والمقيمين.

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