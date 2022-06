سامسونغ تطرح مجموعتها المبتكرة من تلفزيونات 2022 في الإمارات

المصدر: دبي –البيان

كشف شركة سامسونغ جلف للإلكترونيات، الضوء على أحدث التقنيات والابتكارات التي تتميز بها مجموعتها المتنوعة من أجهزة التلفاز والعرض ومكبرات الصوت للعام 2022 والتي ستتوفر خلال الأيام المقبلة، فيما يتجه المستهلكون في الإمارات إلى اقتناء أجهزة التلفاز بحجم 70 بوصة فما فوق.

وتشمل المجموعة الجديدة أجهزة Neo QLED وسلسلة التلفزيونات العصرية وجهاز العرض The Freestyle، حيث تقدّم هذه الأجهزة المبتكرة وغيرها للمستهلكين في الإمارات أفضل تجارب المشاهدة والاستماع حتى الآن.

وتشهد تشكيلة منتجات سامسونغ لعام 2022 إقبالاً استثنائياً من جانب المستهلكين بفضل التحسينات التي أدخلتها الشركة على مستوى دقة الصورة والصوت، والخيارات المتنوعة لأحجام الشاشة، والإكسسوارات القابلة للتخصيص، ما يجعل رؤية «شاشات للجميع.. شاشات تناسب كل مكان»، أقرب إلى الواقع من خلال توفير صور نابضة بالحياة وقدرات صوتية غامرة وتجارب مخصصة للغاية.

وقال مصطفى صادق، المدير الإقليمي لمجموعة العرض المرئي في سامسونغ جلف للإلكترونيات: «تتحدى مجموعتنا المتنوعة من أجهزة التلفاز والعرض ومكبرات الصوت للعام 2022 المعايير السائدة والمتعارف عليها فيما يتعلق بمشاهدة المحتوى، حيث صُممت على نحو مبتكر ومبسّط لتوفير أرقى التجارب الحسية للمستخدمين.

وتسمح الإمكانيات والقدرات الغامرة التي تتميز بها المنتجات الجديدة للمستهلكين باختيار الألوان المحيطة ومستويات الصوت بالشكل الذي يناسبهم، ما يتيح لهم الاستمتاع بتجارب لا مثيل لها عند عرض مجموعات متنوعة من المحتوى بما في ذلك الأعمال الفنية واللوحات والعروض الترفيهية المفضلة. ويسرنا استعراض أحدث التقنيات التي توفرها أجهزتنا التي باتت متوفرة للمستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة».

شاشة عرض ثورية

توفر أجهزة 2022 Neo QLED للمستهلكين محتوى فائق الدقة وتجارب صوتية غامرة تحاكي التجارب الواقعية، وذلك بفضل التقنيات والوظائف المبتكرة بما في ذلك معالج Neo Quantum والذي يدعم أيضاً ابتكاراً تقنياً جديداً يتمثل في ميزة محسن العمق الحقيقي، وهي خوارزمية متعددة الذكاء للارتقاء بجودة الصورة.

وتوفر هذه الميزة المتطورة تكنولوجياً، تجارب تحاكي المشاهد الواقعية على نحو فائق، عبر التركيز على جسم معين على الشاشة وموافقته مع الخلفية لتعزيز الإحساس بعمق المشهد. وتساهم أجهزة تلفاز Neo QLED 2022 بتعزيز راحة العين مع وضع EyeComfort الجديد.

وتستخدم الميزة تقنية الذكاء الاصطناعي لضبط مستوى سطوع الشاشة ودرجة حرارة لونها تلقائياً بناءً على آليات دمج الضوء أو الظلام في الغرفة، مع لومات غروب/ شروق الشمس لتحسين تجربة المشاهدة.

كما تتميز المجموعة بشريط Game Bar الجديد والبسيط في وضع الألعاب، ما يسمح للاعبين بتعديل نسبة العرض إلى الارتفاع للشاشة بسهولة، والتحقق من معدل تأخر الإدخال، وتوصيل سماعات الرأس اللاسلكية، بينما يرتقي المعالج الجديد من سامسونغ بتقنية الذكاء الاصطناعي بتجارب اللعب بفضل المحتوى فائق الجودة.

تكنولوجيا متطورة

تتميز شاشات التلفزيونات العصرية 2022 من سامسونغ بالتناغم الاستثنائي ما بين مزايا التصميم الأنيق والتكنولوجيا المتطورة لتوفير تجارب فريدة وأكثر تخصيصاً.

وتم تصميم طرز The Frame و The Seroو The Serif الجديدة باستخدام شاشة متطورة وجديدة من طراز Matte، والمتميزة بخصائص مضادة للوهج والانعكاس وبصمات الأصابع، لتوفير المستوى الأمثل من السطوع مع جودة فائقة للصورة بدون وهج. وبناء على ذلك، منحت شركة Underwriters Laboratories (UL)، شهادة «خال من الوهج»، والتي تشمل «الوهج المنعكس» و«الوهج المزعج» و«الوهج المعيق للرؤية».

جهاز العرض الذكي The Freestyle

يعتبر جهاز العرض الذكي القابل للحمل The Freestyle من أحدث منتجات سامسونغ المصممة على نحو مبتكر بفضل مزايا المرونة وتعددية المهام. وتتجلى مزايا المرونة الفريدة والقدرة على التنقل في الجهاز الجديد، بفضل وزنه الذي يبلغ 830 غراماً فقط، وبالتالي تمكين المستخدمين من مشاهدة المحتوى عبر أي مساحة يختارونها.

كما صُمم الجهاز بقدرة الدوران حتى 180 درجة بعكس أجهزة العرض التقليدية الأخرى، لتمكين المستخدمين من عرض فيديو عالي الجودة في أي مكان، بما في ذلك الطاولات أو الأرضيات أو الجدران أو حتى الأسقف، دون الحاجة إلى الاستعانة بشاشة منفصلة.

وعندما لا يتم استخدامه كجهاز عرض للمحتوى، يوفر The Freestyle أيضاً تأثير الإضاءة بفضل الوضع المناسب للبيئة المحيطة وغطاء العدسة شبه الشفاف. ويشتمل جهاز The Freestyle على ميزات التلفزيون الذكي المتاحة على أجهزة سامسونج، إلى جانب خدمات البث الضمنية وميزات النسخ المتطابق والبث المتوافق مع الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي Android و iOS.

تحدي المعايير

تتميز مجموعة مكبرات الصوت 2022 بنظام صوت ثلاثي الأبعاد لضمان تطابق الصوت مع الصورة، كما تم تحسين تقنية Q-Symphony التي تعمل على توفير تجربة صوت محيطي مميزة عبر مزامنة الصوت بين جهاز تلفازQLED ومكبرات الصوت من سامسونغ على النحو الأمثل.

ويؤدي هذا الترابط إلى مزامنة مكبرات الصوت في أجهزة التلفاز ومن ضمنها المكبرات عبر القنوات العلوية، مع المكبرات الإضافية لتعزيز التجارب الترفيهية، وتوزيع الصوت على النحو الأمثل، وتمكين المستخدمين من عيش تجارب غامرة ومتكاملة على نحو غير مسبوق. وتتوافق المجموعة المبتكرة من مكبرات الصوت مع نظام Dolby Atmos اللاسلكي الذكي الذي يوفر نظام صوت محيطي فائق التميز، عبر الجمع بين مكبرات أجهزة التلفاز والمكبرات الخارجية دون استخدام الكابلات لتعزيز أناقة المساحات الداخلية.

ويمكن الاطلاع على أجهزة تلفاز 2022 Neo QLED بالإضافة إلى التلفزيونات العصرية وجهاز عرض The Freestyle ومكبرات الصوت الأكثر تطوراً في متاجر علامة سامسونغ وعبر موقع Samsung.com ولدى مجموعة من متاجر التجزئة المعتمدة في الإمارات.

