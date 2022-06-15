«دو» تعزز استراتيجية التوطين باستقطاب كفاءات إماراتية إلى فريقها القيادي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن سلسلة من التعيينات الجديدة في فريقها التنفيذي في وقت تواصل فيه الشركة المضي قدماً في خططها الاستراتيجية الهادفة إلى تسريع النمو عبر جميع قطاعات أعمالها وبالأخص قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتأتي هذه التعيينات في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الشركة لترسيخ ريادتها في مجال التوطين، وذلك من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية ودعم المواهب الشابة وتعزيز تطورهم المهني بما يساهم في بناء فريق عمل يضم نخبة من القادة الإماراتيين ذوي الخبرات والكفاءات العالية على مستوى قطاع الاتصالات.

واعتباراً من تاريخه، سيباشر كل من محمد القبيسي وخالد المزروعي وحسن الشميلي مهامهم في تنفيذ استراتيجيات الشركة والإشراف على إدارة عملياتها.

وتنسجم التعيينات الجديدة مع النهج الاستراتيجي الذي تتبعه الشركة منذ تأسيسها والذي يستهدف رعاية الكفاءات الإماراتية وضمان تمتعهم بآفاق وظيفية طويلة الأجل – حيث تبلغ نسبة الإماراتيين من إجمالي القوة العاملة في الشركة 40٪ يشغل 47٪ منهم مناصب قيادية في الشركة.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: يسرنا انضمام ثلاثة من الكفاءات الإماراتية على مستوى قطاع الاتصالات إلى فريقنا القيادي والذين يشكلون إضافة مهمة لأعمالنا ولا سّيما في هذه المرحلة المهمة للغاية في تاريخ الشركة والتي نسعى خلالها إلى تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤيتنا للمستقبل. ويأتي استقطابنا لهذه الخبرات الوطنية تماشياً مع جهودنا الحثيثة لتعزيز استراتيجية التوطين التي ندرك جيداً أنها تشكل ركيزة أساسية للازدهار والنمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة على المدى الطويل، ونحن حريصون على لعب دور حيوي في رسم معالم المستقبل المستدام لدولة الإمارات من خلال الاستثمار في مجموعة واسعة من المبادرات وبرامج التدريب والتطوير المهني. ونحن على ثقة بأن خبراتهم الواسعة ورؤاهم القيادية ستدعمنا خلال المرحلة القادمة من رحلتنا الاستراتيجية مع تركيز أكبر على تلبية متطلبات عملائنا وتعزيز تحول أعمالنا.

ويتمتع محمد القبيسي، الذي سيشغل منصب مدير إدارة تنفيذي – الحلول الرقمية والخدمات لقطاع الأعمال الجديدة والابتكار في دو، بخبرة كبيرة تقارب الـ 20 عاماً في قطاع الاتصالات في الإمارات. وبدوره، يمتلك خالد المزروعي، الذي سيشغل منصب مدير إدارة تنفيذي – تطوير الأعمال لقطاع التكنولوجيا والابتكار في دو، 20 عاماً من الخبرة التي اكتسبها من خلال توليه العديد من المناصب والأدوار الوظيفية في القطاعين العام والخاص. ومن جانبه، شغل حسن الشميلي، الذي سيشغل منصب مدير إدارة تنفيذي – تخطيط الشبكات في دو، خلال مسيرته المهنية عدداً من المناصب العليا في قطاع الاتصالات على مدار الـ 25 عاماً الماضية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز