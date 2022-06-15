«مجموعة الفطيم» تنظم يوماً مفتوحاً لتوظيف المواهب الإماراتية الشابة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقامت «مجموعة الفطيم» فعالية «اليوم المفتوح» المخصصة لاستقطاب الكوادر الإماراتية الواعدة الباحثة عن الفرص الوظيفية في القطاع الخاص، حيث تمت استضافة المئات من المواهب الإماراتية أبدت شغفاً وطموحاً ببناء مستقبل وظيفي واعد مما يصب في مصلحة الوطن.

وشهدت الفعالية إقبالاً كبيراً من المتقدمين والمتقدمات فاق التوقع وكللت بالنجاح، حيث استقبل مسؤولو الموارد البشرية في «مجموعة الفطيم» حوالي 814 باحثاً إماراتياً عن العمل، تم إجراء مقابلات فورية لهم جميعاً للعمل في كل أقسام المجموعة والقطاعات التابعة لها، بما في ذلك السيارات والعقارات ومراكز التسوق والرعاية الصحية والتجزئة والتعليم والخدمات المالية والتأمين وتقنية المعلومات.

وقالت ميرة عمر الفطيم، رئيس «مجلس الفطيم للتوطين»: سعداء بالإقبال الكبير من الشباب الإماراتي الطموح للعمل في القطاع الخاص بشكل عام، وفي «مجموعة الفطيم» بشكل خاص. نحن سعداء بأنهم اختاروا المجموعة لمساعدتهم في إطلاق حياتهم العملية ونرحب بهم جميعاً في عائلة «مجموعة الفطيم». مضيفة: إن العمل في «مجموعة الفطيم» سيعود بالنفع الكبير على الشباب الإماراتي الواعد، واكتساب الخبرة من أقسام المجموعة المختلفة والقطاعات الحيوية المتنوعة التي نعمل بها، إلى جانب فرصة المخالطة بأصحاب الخبرة من مختلف الجنسيات من حول العالم التي تعمل في المجموعة.

وأكدت ميرة الفطيم أن التوطين جزء لا يتجزأ من أجندة «مجموعة الفطيم» منذ سنوات، وهو من أولوياتها الكبرى التي تعكس دعمنا لتوجهات الحكومة في بناء قدرات ومواهب مواطني دولة الإمارات وتعزيزها. مشيرة إلى أن الفترة الحالية شهدت إطلاق العديد من المبادرات بما ذلك «مجلس الفطيم للتوطين»، وتدشين استراتيجية التوطين الخاصة بالمجموعة (سنيار)، وتم تدشين برنامج المتدرب الإداري لمنصة التوطين لدينا، إلى جانب عقد شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية، وذلك من أجل استقطاب أبناء الإمارات وتهيئة الفرص الوظيفية لهم في القطاع الخاص ودعمهم وتطوير مهاراتهم بما يناسب متطلبات سوق العمل.

وقال عبد الرحمن صقر، المدير التنفيذي للموارد البشرية بالوكالة في «مجموعة الفطيم»: بعد النجاح الكبير لفعالية اليوم المفتوح للتوظيف في المجموعة التي أقمناها في أكتوبر الماضي، أقمنا فعالية جديدة لليوم المفتوح للتوظيف في مختلف أقسام المجموعة، مشيراً إلى أنه تم تعريف المواطنين الإماراتيين بفرص العمل المتاحة، وتم إجراء مقابلات للوظائف الشاغرة، إلى جانب التوظيف الفوري للمواطنين في كل أقسام المجموعة. وأتاحت الفعالية للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع مسؤولي التوظيف. والذين بدورهم قدموا نصائح مهمة للباحثين عن عمل بثقافة مكان العمل في القطاع الخاص، وكيفية الاستفادة من الفرص التدريبية والتطويرية التي تتيحها «مجموعة الفطيم» للمواطنين الإماراتيين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز