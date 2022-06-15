«كورسيرا»: الإمارات الأولى عالمياً في إتقان مهارات العمل

المصدر: دبي - سيد صالح

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تصدّرت الإمارات عالمياً في إتقان مهارات العمل، بحسب نتائج تقرير المهارات العالمية 2022، الصادر أمس عن «كورسيرا» الأمريكية.

وأفادت الشركة الأمريكية بأن النتيجة تعكس تقدماً مُطرداً من جانب الإمارات في الارتقاء بمستوى مهارات مختلف العاملين لديها، ذلك أن الإمارات فازت في إصدار العام الماضي من التقرير نفسه بالمركز الثاني عالمياً.

وذكر التقرير أن مُتعلمي المهارات والمُتدربين عليها في الإمارات قد فاقوا أقرانهم في كافة دول العالم في عدة مجالات مُتعلقة بمهارات العمل، منها القيادة والإدارة، الاستراتيجية والعمليات، الاتصال، الموارد البشرية، وريادة الأعمال.

وأضاف التقرير أن قوة المهارات في هذه المجالات لدى العاملين في الدولة تُبرز قدرتهم على تحقيق أعلى استفادة ممكنة من الفرص المهنية المتاحة أمامهم، وأيضاً التصدي للتحديات المهنية التي تواجههم، وبالتالي تُشير إلى إمكاناتهم في الإسهام بصورة هائلة في النمو الاقتصادي بالإمارات.

وبحسب التقرير، يوجد في الإمارات 642.000 شخص يتلقون تدريبات من «كورسيرا»، ويبلغ متوسط أعمارهم 34 عاماً، وتستأثر النساء بنسبة 42% منهم. ويتلقى 44% منهم تعليمهم من «كورسيرا» عبر هواتفهم النقالة.

وأفادت نتائج التقرير بأن المُتعلمين في الإمارات أظهروا تفوقاً لافتاً في مهارات التسويق «92%»، المحاسبة «90%»، المبيعات «80%»، كما أظهروا أيضاً مهارات تنافسية في قطاع التمويل «56%».

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