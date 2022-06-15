افتتاح أكبر صالة لعرض السجاد في سيتي سنتر الزاهية بالشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تم افتتاح أول وأكبر صالة عرض للسجاد لـ«A&H» في سيتي سنتر الزاهية بالشارقة. وتقدم الصالة مجموعة مميزة وعصرية من منتجات حصرية من السجاد والأضواء وبياضات المنزل والهدايا والإطارات. وتحرص «A&H» على اختيار السجاد المصنوع من أجود الخامات العالمية. واختيارات A&H شديدة التنوع من الأعمال اليدوية، إلى المصنوعة آليًا وتلبي جميع احتياجاتك.

ويتم استيراد السجاد من بلجيكا وتركيا وإيران بجودة خياطة رفيعة وتصميمات فاخرة حديثة وكلاسيكية وعصرية ومعاصرة وتقليدية.

كما تقدم A&H مجموعات واسعة مع بياضات المنزل وأضواء الكريستال وهدايا وإطارات ديكور المنزل الفاخرة. ويتم عرض تشكيلات مميزة من مفروشات وبياضات فاخرة وكذلك أساسيات الحمام مصنوعة من أجود أنواع الصناعة الإيطالية. ويتم مزج المجموعات الفاخرة بسهولة ومطابقتها مع اللون والأسلوب لخلق مظهر فريد. وهناك خيارات متنوعة للإضاءة الكريستالية ومصابيح الطاولة. مع تصاميم حديثة والمبتكرة والتقليدية مع بلورات عالية الجودة.

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