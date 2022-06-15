صعود أسواق الأسهم بدعم ارتفاع القطاعات القيادية

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

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صعدت أسواق الأسهم المحلية في ختام تداولات جلسة أمس، بدعم ارتفاع القطاعات القيادية. وعاود مؤشر سوق دبي الارتفاع بنسبة 0.3% بدعم قطاعات العقار والنقل والبنوك، كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1% ليغلق عند 9502 نقطة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.7 مليار درهم، منها 1.5 مليار درهم بأبوظبي و272 مليون درهم بدبي، وجرى التداول على نحو 295 مليون سهم، موزعة بواقع نحو 113 مليون سهم في دبي، ونحو 182 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 17197 صفقة.

سوق دبي

وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.3% ليغلق عند 3298 نقطة بدعم صعود أسهم قطاع العقار 0.2% مع ارتفاع «الاتحاد العقارية» 0.4% و«إعمار العقارية» 0.36% و«إعمار للتطوير» 0.7%، بينما تراجع «ديار» 3.7%. كما صعد قطاع النقل 2.4%. وصعد قطاع البنوك بنسبة 0.6 %. وصعدت أسهم قطاعي التأمين 1% والسلع 13%.

وتراجع قطاع الاستثمار 0.9% بضغط نزول «دبي للاستثمار» 1.4% و«سوق دبي المالي»0.5 %، بينما صعد «شعاع كابيتال» 2.7%، كما هبطت أسهم قطاعات الاتصالات 0.3% والخدمات 1.3%، وتراجع سهم «ديوا» 0.4%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً نحو 68 مليون درهم.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 1% ليغلق عند 9502 نقطة، ففي القطاع المالي والبنوك صعد «العالمية القابضة» 0.7% و«أبوظبي الأول» 0.8%، فيما تراجع «أبوظبي التجاري» 0.2% و«أبوظبي الإسلامي» 1%. وفي الطاقة صعد سهم «أدنوك للتوزيع» 0.2% و«دانة غاز» 1.9% و«أدنوك للحفر» 2.4%. وبقطاع الاتصالات صعد «اتصالات» 4% و«الياه سات» 0.7%.

وتصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط، جاذباً 348 مليون درهم ، فيما كان «الخليج الاستثمارية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.7%.

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