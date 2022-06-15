سعد داوود: دبي بوابة العالم للاستثمار الناجح

المصدر: دبي - البيان

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يجذب سوق العمل في الإمارات المستثمرين من جميع أنحاء العالم، حيث يجدونها بيئة مثالية للأعمال، وخصوصاً دبي، التي وصفها المستثمر في سوق الضيافة سعد داوود، بأنها بوابة البيزنس، لأنها تفتح المجال أمام مختلف القطاعات.

وقد تصدرت الإمارات في السنوات الأخيرة المراكز الأولى في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، ومؤشر الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى امتيازاتها التنافسية في سوق العمل، التي تضمن نمو وازدهار الاقتصاد، وقوانينها التي تحمي المستثمر والعامل على حد سواء.

لماذا اخترت دبي لتكون بداية لمشروعك في مجال الضيافة، خصوصاً أنك تعمل في مجالات أخرى كالمقاولات والشحن؟

دبي بوابة البيزنس، فهي تفتح أمامك المجال للعمل في أي قطاع ترغب بالاستثمار فيه، وتوفر لك كل سبل النجاح، إضافة إلى كونها عاصمة عالمية للمطاعم، حيث تجد بين ضواحيها أشهر الأسماء العالمية، لترى نفسك أمام خيارات لا متناهية، فقد شهد الاستثمار في قطاع المطاعم نمواً كبيراً في دبي عزز مكانتها مركزاً سياحياً يجذب نحوها رواد الأعمال الراغبين في بدء استثمارات جديدة بقطاع المطاعم، هذا تحديداً ما حدث معي، فبعد عملي في قطاع المقاولات في مصر والشحن في السودان، أردت تجربة مجال مختلف في مدينة طالما لمست نجاحاتها، الأمر الذي دفعني لدراسة السوق ومتطلباته وإنشاء علامة تجارية مميزة واختيار الموقع المناسب، وابتكار طرق جديدة في تقديم الوجبات وإطلاق خطط تسويقية متنوعة، واليوم وبعد مرور أكثر من عام على افتتاح مطعمي «الشيف بردليس» أرغب في افتتاح فروع أخرى، والخوض في مجالات مختلفة للاستثمار بها في دبي.

ما أكثر العوامل الجاذبة لك بوصفك مستثمراً؟

تعد دبي البيئة المثالية للمستثمرين، لأنها ليست مجرد مدينة، بل أضحت مركزاً مالياً واقتصادياً ينمو بسرعة هائلة، فهي تمتلك أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة، فالإمارات أصبحت عنصر جذب للجميع، فالمستثمر وضعها ضمن خياراته المفضلة في وجهات الاستثمار على المستوى العالمي، فقد تصدرت عام 2021 المركز الـ15 في مؤشر الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، واحتلت المرتبة الـ16 بين 190 دولة عام 2019 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، واحتلت المركز الأول في كفاءة الأعمال، والسابع في الأداء الاقتصادي، إضافة إلى قوانينها وتشريعاتها التي تحمي العامل والمستثمر على حد سواء، الأمر الذي يجعلك تشعر بالأمان والطمأنينة.

ما نصائحك للراغبين في دخول السوق الإماراتية؟

هناك تنافس كبير في سوق المطاعم في دبي، لذلك لا بد من دراسة السوق بشكل جيد، وتقديم فكرة جديدة بعيدة عن التكرار، واختيار الموقع المناسب، مع مراعاة التوازن بين نوعية الوجبات التي يتم تقديمها، وموقع المطعم، إضافة لاختيار طاقم العمل المناسب الذي يحمل كفاءة عالية وسرعة بديهة، ومتابعة التفاصيل الدقيقة في العمل، فلا بد أن يضع الشخص ليس فقط أمواله في المشروع، وإنما أيضاً مجهوده، ومواجهة الصعوبات بالصبر والتفاؤل، وإيجاد دائماً حلول لأي مشكلة تواجهها خلال العمل.

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