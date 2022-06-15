11 شركة إسرائيلية تستكشف فرص التعاون مع الإمارات

المصدر: دبي – البيان

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بدأت مجموعة من الشركات الإسرائيلية الناشئة زيارتها للإمارات بتنظيم من مؤسسة منطقة «UAE-IL» للتكنولوجيا، بالشراكة مع Start - Up Nation Central، وهي منظمة تروج للابتكار الإسرائيلي على الساحة العالمية.

وأقيم بدبي أمس مؤتمر بحضور السفير الإسرائيلي في الإمارات أمير حايك، ونوا غاستفرويند الشريك المؤسس لمؤسسة منطقة «UAE-IL» للتكنولوجيا، وميشيل أرديتي، الرئيس التنفيذي لشركة SCS World، لتعريف الشركات الإسرائيلية الناشئة وعددها 11 بالفرص المتاحة في العديد من القطاعات بين البلدين.

ويركز الوفد على قطاعات التقنية المالية والتقنية المناخية والتقنية الصحية، وهي بعض المجالات الرئيسة للاستراتيجية التي يركز عليها تطوير التكنولوجيا في الإمارات، والتي تتماشى مع رؤية الدولة 2030.

وتعتبر منطقة «UAE-IL» للتكنولوجيا منصة ومجتمعاً حصرياً يعزز التعاون بين الإمارات وإسرائيل. وقالت نوا غاستفرويند: منذ توقيع الاتفاقيات بين البلدين، زار عدد كبير من الإسرائيليين الإمارات، معتمدين على معرض إكسبو كنقطة محورية للاكتشاف.

ونحن هنا للتأكد من حصول أي شخص أبدى حتى لو القليل من الاهتمام بهذا الكم الهائل من الفرص التي خلقتها هذه الاتفاقيات، على شريك لتطوير الأعمال من البداية إلى النهاية وبناء علاقات مثمرة تعود بالنفع على الإمارات وإسرائيل.

وعلى الرغم من أن بلدينا ليسا من البلاد الكبيرة حجماً، لكنهما من البلاد الأكثر ديناميكية، وهو ما يدفعني إلى الاعتقاد بأن توحيد القوى لا يمكنه إلا أن يخلق نماذج حياة مغايرة لمنطقتنا. ونعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتسهيل التعاون، حيث يبدي كلا الجانبين الاستعداد.

فرص

وقال محمد القاسم، مدير إدارة تطوير وتبني التكنولوجيا بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: متحمسون للترحيب بالشركات الإسرائيلية الناشئة في الإمارات لعرض المزايا الاستراتيجية وفرص الشراكة المتاحة ضمن منظومتنا الصناعية والتكنولوجية.

وتماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تلتزم الإمارات بتطوير بيئة عالمية المستوى للتقنيات الناشئة والصناعات المستقبلية، ونحن على ثقة من أننا نقدم المنصة المناسبة لرواد الأعمال والمبتكرين الإسرائيليين لتوسيع نطاق أعمالهم، لا سيما في قطاعات التقنية المالية والاستدامة والتقنية الصحية.

وأضاف: «بعد إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، اتسع المجال للتعاون وتبادل المعرفة بين شركات التكنولوجيا الإسرائيلية والإماراتية. وتمثل منطقة «UAE-IL» للتكنولوجيا التجسيد النهائي لهذه الرؤية المشتركة».

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