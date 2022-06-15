«ضمان»: ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر عربياً إلى 53 مليار دولار 2021
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن ارتفاع كبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة 42% لتبلغ نحو 53 مليار دولار عام 2021، ولتمثل حصتها 6.3% من مجمل التدفقات الواردة إلى الدول النامية، و3.3% من مجمل التدفقات العالمية البالغة نحو 1.58 تريليون دولار.
وأوضحت المؤسسة في رصدها السنوي استحواذ الدول الخمس الأولى على 96% من مجمل التدفقات بقيادة الإمارات، التي استقطبت 20.7 مليار دولار بحصة تجاوزت 39.1%.
وارتفعت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنهاية 2021، بنحو 52 مليار دولار وبمعدل 5.4% مقارنة بعام 2020 من 958 مليار دولار إلى أكثر من تريليون دولار في 2021 وذلك وفق بيانات «الأونكتاد»، حيث استحوذت الدول الثلاث الأولى على 56.5% من مجمل الأرصدة التراكمية الواردة إلى المنطقة، وتصدرت السعودية الترتيب العربي بـ261 مليار دولار، تلتها الإمارات بـ 171.6 مليار دولار، وحصة 17%.