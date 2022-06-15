«ضمان»: ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر عربياً إلى 53 مليار دولار 2021

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن ارتفاع كبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة 42% لتبلغ نحو 53 مليار دولار عام 2021، ولتمثل حصتها 6.3% من مجمل التدفقات الواردة إلى الدول النامية، و3.3% من مجمل التدفقات العالمية البالغة نحو 1.58 تريليون دولار.

وأوضحت المؤسسة في رصدها السنوي استحواذ الدول الخمس الأولى على 96% من مجمل التدفقات بقيادة الإمارات، التي استقطبت 20.7 مليار دولار بحصة تجاوزت 39.1%.

وارتفعت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنهاية 2021، بنحو 52 مليار دولار وبمعدل 5.4% مقارنة بعام 2020 من 958 مليار دولار إلى أكثر من تريليون دولار في 2021 وذلك وفق بيانات «الأونكتاد»، حيث استحوذت الدول الثلاث الأولى على 56.5% من مجمل الأرصدة التراكمية الواردة إلى المنطقة، وتصدرت السعودية الترتيب العربي بـ261 مليار دولار، تلتها الإمارات بـ 171.6 مليار دولار، وحصة 17%.

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