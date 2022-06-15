«دوكاب للمعادن» تحمل شعار «صنع في الإمارات» بمعرض «واير دوسلدورف» في ألمانيا

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال محمد الأحمدي المدير التنفيذي لـ«دوكاب للمعادن»، إن الشركة تركز خلال مشاركتها للمرة الأولى في معرض «واير دوسلدورف» في ألمانيا، الذي تتواصل فعالياته حتى 24 يونيو الجاري، على إبراز منتجاتها التي تحمل شعار «صنع في الإمارات» وكذلك تعزيز مكانتها كشركة رائدة في تصنيع المعادن عالميا.

وأضاف الأحمدي في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن الشركة تقوم حالياً بتوريد أكثر من 75% من منتجاتها التي تحمل «صنع في الإمارات» إلى 45 سوقاً على امتداد منطقة الخليج وآسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين.

وأوضح: تقدم الشركة خدماتها لأسواق النحاس والألمنيوم عبر توفير حلول شاملة لسلسلة التوريد الكهربائية، وستستعرض في المؤتمر أفضل الحلول المصممة حسب الطلب، مثل قضبان الألمنيوم والأسلاك والموصلات العلوية. بينما يتم تصنيع قضبان النحاس والأسلاك والموصلات النحاسية عالية الجودة باستخدام أحدث تقنيات «كونتيرود» بمصنع دوكاب للنحاس.

وتابع: خلال العام الجاري، تمكنت شركة دوكاب للمعادن من تعزيز تواجدها في الأسواق التي تصدر منتجاتها لها، لتشمل مجموعة مختلفة من الدول من ضمنها اليونان وكولومبيا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وغيرها الكثير، وسنقوم خلال المعرض بعرض أحدث منتجاتنا وحلول الألمنيوم والنحاس واستكشاف الفرص المتاحة في السوق الأوروبية، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعارف مع الجهات المشاركة في المعرض.

وتنتج شركة دوكاب للمعادن تنتج سنوياً ما يصل إلى 180000 طن من النحاس و50000 طن من الألمنيوم، فيما تشير بيانات الشركة إلى أنها تمكنها من الحفاظ على استقرار أدائها في عام 2021 بعد تحقيقها طفرة قياسية فاقت التوقعات خلال عام 2020 رغم جائحة «كوفيد 19».

وقال: واجهت الشركة في الآونة الأخيرة بعض التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار السلع في البورصات العالمية والاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد العالمية، والتي أثرت على أسعار النقل وعمليات الشحن، وكذلك توافر المنتجات المختلفة. ومع ذلك، أثبتت دوكاب للمعادن جدارتها من خلال اجتياز هذه العقبات وابتكار حلول مكنتها من الوصول إلى أسواق جديدة وتوسيع تواجدها عالمياً.

صادرات

وتمكنت الشركة من تصدير أكثر من 70% من إجمالي إنتاجها الذي بلغ 1.7 مليار درهم إلى أكثر من 45 دولة إقليمياً وعالمياً.

وقال الاحمدي إن الشركة استثمرت نحو 220 مليون درهم، أي ما يعادل 60 مليون دولار، في توسيع أنشطة الشركة في الأسواق التي نتواجد فيها بالفعل والدخول إلى أسواق ودول جديدة، خاصة في ظل الطفرة التي تشهدها مشاريع البناء والبنية التحتية في الآونة الأخيرة. وتسعى دوكاب إلى تعزيز القيمة الصناعية الوطنية المضافة، من خلال الارتقاء بجودة منتجنا الصناعي المحلي ودعمه والترويج له محلياً وعالمياً، وبناء منظومة صادرات تعزز تنافسية هذا المنتج على الصعيد العالمي.

وأضاف: تنظر شركة دوكاب للمعادن إلى الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» باعتبارها منصة رائدة تتيح لها توطيد شراكاتها الاستراتيجية على امتداد سلسلة القيمة الصناعية.

استراتيجية الطاقة

تدعم دوكاب للمعادن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 الرامية لرفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة من خلال توفير خدماتها وتعزيز شراكتها مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، الشركة المزودة للألمنيوم المصهور، والذي بدوره يوفر التكاليف والانبعاثات البيئية، ويزيد من القدرة التنافسية لصناعة الألمنيوم في الإمارات، ويدعم بناء حل صحي في القطاع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز