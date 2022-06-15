1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - وام)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس أكثر من 1.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 360 مبايعة بقيمة 1.03 مليار درهم، منها 41 مبايعة للأراضي بقيمة 197.78 مليون درهم، و319 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 831.13 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 20 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 35 مليونا. وجاءت مبايعة بقيمة 60 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة 57 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 39 مبايعة بقيمة 82 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 177.44 مليون درهم، منها 10 رهون أراضٍ بقيمة 23.04 مليون درهم، و71 رهن فلل وشقق بقيمة 154.4 مليون درهم، أهمها بمنطقة نايف بقيمة 26 مليون درهم، ورهن في منطقة مرسى دبي بقيمة 20 مليون درهم. وتم تسجيل 44 هبة بقيمة 105.56 ملايين درهم، أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 35 مليون درهم، وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 27 مليون درهم.

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