«ستارت أب جينوم»: دبي أفضل نظام بيئي للشركات الناشئة إقليمياً والــ 15 عالمياً

المصدر: دبي- سيد صالح

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نالت دبي المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والــ 15 على مستوى العالم ضمن قائمة «أفضل 100 نظام بيئي ناشئ»، الصادرة أمس ضمن تقرير «تصنيف النُّظُم البيئة العالمية للشركات الناشئة، 2022» من شركة «ستارت أب جينوم» الأمريكية المتخصصة في الأبحاث المُتعلقة بالشركات الناشئة حول العالم.

وترصد قائمة «أفضل 100 نظام بيئي ناشئ» أفضل مُدُن العالم التي توفر نُظُماً بيئية داعمة للشركات الناشئة العاملة بها لتعزيز فرص نجاحها.

وجاء ترتيب دبي في المركز الــ 15 عالمياً على القائمة بعد أن حصلت على العلامة الكاملة «10 من أصل 10 درجات» في المؤشر الفرعي الخاص بتمويل الشركات الناشئة، فيما حصلت على 9 من 10 درجات في المؤشر الفرعي الخاص بأداء نظامها البيئي للشركات الناشئة، وحصلت على 6 من 10 درجات في المؤشر الفرعي الخاص بأبحاث السوق.

وتفوقت دبي على مدريد التي جاءت في المركز الــ 18 عالمياً، أوسلو «الــ 19»، جنيف «الــ 23»، وموسكو «الــ 25».

وكانت صدارة القائمة من نصيب مدينة «ديترويت» الأمريكية، فيما نالت هونغ كونغ المركز الثاني، وجاءت دبلن في المركز الثالث.

وفي ما يخص تقرير «تصنيف النُّظُم البيئة العالمية للشركات الناشئة، 2022»، أفاد التقرير بأن أداء النظام البيئي للشركات الناشئة في دبي كان الأفضل على مستوى المُدُن العربية، فيما جاءت القاهرة في المركز الثاني، والرياض في المركز الثالث، وحلّت أبوظبي رابعة.

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